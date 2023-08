WP-Königin: Wer folgt auf Julia Dörr aus Herbertshausen?

Herbertshausen. Die 28-Jährige gewann das Regionalfinale in 2022 und gibt Tipps für die diesjährigen Anwärterinnen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

„Wenn ich an 2022 zurückdenke, fallen mit viele Highlights ein“, sagt Julia Dörr. Die 28-Jährige wurde im Sommer vergangenen Jahres nicht nur Schützenkönigin in Herbertshausen, sondern auch Regionalsiegerin im Wettkampf um den Titel „WP-Schützenkönigin 2022“. Und auch in diesem Jahr sucht die Westfalenpost wieder die WP-Schützenkönigin. Die Bewerbungsphase ist bereits gestartet. Kommt die nächste Regionalsiegerin erneut aus dem Altkreis? Eines steht fest: Der Schützenverein „Edelweiß“ Herbertshausen 1953 wird sich erneut mit seiner Königin um den Titel bewerben, verrät Dörr, die für die neuen Anwärterinnen einen Tipp hat.

Doch blicken wir zunächst einmal zurück ins Jahr 2022 – dem Jahr, in dem die heute 28-Jährige zur Schützenkönigin gekrönt wurde. Ein Moment, der der jungen Industriekauffrau wohl für immer in Erinnerung bleibt. „Ich war leider nicht dabei, als der Vogel fiel, da ich auf eine private Feier eingeladen war. Plötzlich rief meine Freundin an und sagte mir, dass Tim den Vogel geschossen hatte“, sagt sie. Und das möglicherweise sogar in Rekordzeit. Nach noch nicht einmal zwei Stunden legte der neue König Tim Roth zum entscheidenden Schuss an setzte sich gegen vier weitere Anwärter durch. „Wahrscheinlich war es dieses Jahr Rekordzeit. Um 13.30 Uhr haben wir mit dem Vogelschießen begonnen, um 15.20 Uhr gelang der entscheidende Treffer“, zeigte sich Johannes Roth, 2. Geschäftsführer des Schützenvereins „Edelweiß“ Herbertshausen damals erfreut. Und erfreut war auch Julia Roth. „Klar war ich total überrascht. Wir hatten schon vorab mal darüber gesprochen, aber dass es am Ende auch so kommt, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich habe mich total gefreut und wir hatten echt eine coole Zeit und eine coole Truppe.“

Tim Roth und Julia Dörr waren 2022 das Schützenkönigspaar in Herbertshausen. Foto: Melanie Schlabach / SV Edelweiß Herbertshausen

Und viele dieser „Truppe“ waren auch im Oktober beim Finale der „WP-Schützenkönigin 2022“ in der Schützenhalle in Ramsbeck mit dabei. „Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele vom Verein mitgekommen sind, obwohl die Schützenfestsaison ja eigentlich schon vorbei war. Das war schon ein besonderer Tag für uns alle und wir haben viele andere Vereine dort kennengelernt.“

Der Wettbewerb

Dass sie es überhaupt ins Finale schafft, hätte sie nicht gedacht. „Für mich war das völlig überraschend“, so Dörr. Erst einen Tag nach dem Beginn der Qualifikationsphase überhaupt hatte sie sich dazu entschlossen, sich für die Schützenköniginnen-Wahl zu bewerben. „Ich stehe eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt, aber ich wollte es für den Verein.“ Zwei Tage nach dem Start der Qualifikationsphase wurde sie also angemeldet – und kam unter die Top 10 in Siegen-Wittgenstein, die sich anschließend für das Regionalfinale qualifizierten. Dort rechnete sich Dörr keine großen Erfolgschancen aus. Umso größer war die Freude über den überraschenden Erfolg.

Und auch wenn es am Ende nicht für den finalen Sieg reichte, so war die Wittgensteinerin die Schützenkönigin der Herzen. Und: Als lokale Siegerin im Regional-Finale durfte sich die Herbertshäuserin über eine Prämie von 500 Euro sowie 120 Liter Veltins-Bier für eine Hofstaatsfeier freuen. Preise, die auch die diesjährige Regionalsiegerin erwarten. Und die könnte erneut aus Wittgenstein kommen. Bewerben können sich die Vereine bereits jetzt. „Wir haben uns fest vorgenommen, uns auch in diesem Jahr mit unserer Schützenkönigin Lara Heinrich zu bewerben“, so Dörr, die allen Bewerberinnen rät: „Seid so wie ihr seid und verstellt euch nicht, habt Spaß und genießt die Zeit.“

Bewerbungen sind bereits möglich

In der Qualifikation kann von Donnerstag, 21. September, um 12 Uhr bis zum 5. Oktober um 12 Uhr je Verein täglich abgestimmt werden. Schützenvereine können sich während der Qualifikation weiterhin bewerben.

Von Donnerstag, 5. Oktober, um 12 Uhr bis Dienstag, 10. Oktober, um 12 Uhr findet das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Vereine pro Region statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode mitgemacht werden. Auch via WP-Zeitungscoupon ist eine Stimmabgabe möglich. In den Regionalfinals wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt: Das Endergebnis setzt sich aus 75 Prozent Publikumsstimmen und 25 Prozent Juryvotum zusammen. Am 13. Oktober 2023 wird die Ergebnisse der Regionalfinals in der WESTFALENPOST und auf der Website veröffentlicht.

Die Krönung der WP Schützenkönigin am Sonntag, 23. Oktober 2022, in der Schützenhalle Ramsbeck in Bestwig. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Vom Montag, 16. Oktober, um 12 Uhr bis Mittwoch, 18. Oktober, um 12 Uhr läuft das Superfinale der sieben Regionalgewinnerinnen. Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Zeitungscoupon abgestimmt werden. Die WP-Königin 2023 wird am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts in Meschede gekrönt.

Die sieben Regionalgewinnerinnen erhalten je 500 Euro Zuschuss für ein Kleid und 120 Liter Veltins für eine Hofstaatparty. Und unter allen, die für ihre Königin abstimmen, werden Sachpreise verlost. Bewerben können sich die Schützenvereine und Bruderschaften ab sofort online unter www.wp-koenigin.de.

