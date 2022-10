WP-Schützenkönigin: Die Finalistinnen aus Wittgenstein

Wittgenstein. Die Regional-Finalistinnen aus Siegen-Wittgenstein stehen fest – und der Großteil kommt aus Wittgenstein. Jetzt läuft die Abstimmung anders.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es endlich wieder so weit und die Schützenköniginnen aus dem Verbreitungsgebiet der Westfalenpost können ins Rennen gehen um den Titel der WP-Schützenkönigin – bereits zum zehnten Mal. Alles zum Ablauf erfahren Sie hier: KLICK. Zehn Königinnen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein haben den nächsten Schritt ins Regional-Finale geschafft. Acht davon kommen aus dem Altkreis Wittgenstein.

Seit dem 7. Oktober ab 12 Uhr bis einschließlich 11. Oktober um 12 Uhr findet je Region nun ein Finale der ersten zehn Schützenköniginnen der Qualifikationsphase statt. Jede Finalistin startet also erneut mit null Stimmen. Jetzt gibt es auch für alle, die abstimmen wollen, eine Veränderung. Im Finale wird per Angabe der eigenen E-Mail-Adresse abgestimmt. Je E-Mail-Adresse kann nur einmal im gesamten Finale abgestimmt werden, nicht mehr einmal täglich.

Die Ergebnisse werden auch nicht mehr live angezeigt. Die Finalstimmen werden dann nach Ende der Abstimmung am 12. Oktober manuell geprüft und kontrolliert. Zusätzlich wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt, wobei sich das Endergebnis zu 75 Prozent aus der Platzierung in der Publikumswahl und zu 25 Prozent aus dem Juryvotum zusammensetzt. Am 14. Oktober wird dann die Endplatzierung an dieser Stelle veröffentlicht. Anschließend werden auch auf den Wettbewerbsseiten der Regionalwettbewerbe die Endplatzierungen freigeschaltet: Somit stehen am 14. Oktober die WP-Königinnen aus den sieben Regionen fest und werden in der Zeitung sowie online bekanntgegeben.

Das sind die Finalistinnen aus Wittgenstein:

Mareike Brandt, Schützenkönigin des Schützenvereins Bad Berleburg 1838 e.V.

„Feierfreudig, Layla, Tradition“ — mit diesen Worten beschreibt die 36-Jährige ihr Königinnenjahr 2022. Mareike Brandt ist in Bad Berleburg geboren und aufgewachsen. Heute lebt sie in Köln. Doch die Distanz zu ihrem Heimatort ändert nichts an ihrer tiefen Verbundenheit zum Schützenverein Bad Berleburg. „Ich komme aus einer traditionellen Schützenvereinsfamilie“, erzählt Brandt.

So besaßen ihre Eltern und Großeltern bereits die Königswürde in Bad Berleburg. „Von Kindesbeinen an bin ich in das Vereinsleben hineingewachsen“, so die 36-Jährige. Auch wenn so gut wie jedes Bad Berleburger Schützenfest ein Highlight für die Wahl-Kölnerin bedeutet, so wird ihr das Schützenjahr 2022 wohl am längsten — gar für immer — im Gedächtnis bleiben: Besonders gerne erinnert sie sich an die „geile Verbindung zum Jugendhofstaat“ und an ihren „feierfreudigen Hofstaat“, der immer „aus vollem Herzen voll dabei“ war.

Brandts persönlicher Lieblingsmoment: Der Sonntagabend des Bad Berleburger Schützenfestes als sie tanzend die Bühne eroberte. Doch warum sollte ausgerechnet sie WP-Schützenkönigin werden? „Ich kann die Menschen gut zusammenhalten und mitreißen und ich bin sehr offen. Außerdem mache ich die ganze Sache von Herzen und habe viel Freude daran“, sagt die 36-Jährige.

Mareike Brandt kandidiert. Foto: Privat / WP

Stefanie Lauber, Schützenkönigin des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen 1928 e.V.

„Ich habe immer Spaß am Feiern mit super Leuten und guter Laune und liebe einfach das Schützenfest“, stellt sich die 24-jährige Wingeshäuserin vor. Ihr Highlight der Schützenfestsaison war, dass sie überhaupt der Regentschaft zugestimmt hat, denn: Erst als der Vogel von der Stange fiel, wurde sie gefragt, ob sie den Titel „Schützenkönigin des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen“ tragen möchte.

„Ich war mir erst gar nicht so sicher. Aber da ich schon Ewigkeiten im Verein bin, dachte ich mir: komm, einmal im Leben Königin geht klar“, lacht die 24-Jährige. Vorbereitet war sie also keineswegs — trotzdem macht Lauber ihrem Titel alle Ehre.

Kein Wunder, denn sie liebt und lebt den Schützenverein. „Ich schieße schon seit Ewigkeiten im Verein mit. Und wir sind mit unserer Mannschaft immer sehr erfolgreich“, so Lauber. Ihrer großen Spontanität sei es Dank, dass sie ein grandioses Schützenjahr 2022 erlebt hat, mit dem sie vor allem diese drei Dinge verbindet: Spaß, Zusammenhalt und die Liebe zum Schützenfest.

Stefanie Lauber kandidiert für Wingeshausen Foto: Privat / WP

Laura Jurkovic, Schützenkönigin des Schießvereins Dreiherrenstein Zinse 1956 e.V.

Jung, harmonisch und familiär — das sind die Säulen, auf denen Laura Jurkovic ihr Königinnenjahr aufbauen wollte. Und das ist ihr gelungen: „Ich habe mir vorgenommen, einen jungen Hofstaat mit neuen Gesichtern zu bilden. Alles ist harmonisch, weil wir uns richtig gut verstehen und als Truppe sehr gut funktionieren. Und es ist familiär, da der Hofstaat aus Freunden und Familie besteht.

Das sind alles Menschen, auf die ich mich verlassen kann und die hinter mir stehen.“ Die 22-Jährige ist schon seit ihrer Kindheit ein aktives Mitglied des Schützenvereins in Zinse. „Es ist so, als hätte es nie etwas anderes gegeben“, drückt Jurkovic ihre Liebe zum Verein aus. Kein Wunder also, dass sich die 22-Jährige dem Posten der Jugendleiterin des Schießvereins mit Freude und Verantwortung annimmt.

Was sie als Schützenkönigin auszeichnet, das weiß die junge Frau aus Zinse ganz genau: „Ich habe mir den Titel selbst erarbeitet und mit vielen anderen bis halb vier Uhr nachts durchgehalten, bis der Vogel fiel. Ich bin für alle da und stehe zu 100 Prozent hinter meinem Verein. Und ich möchte die Leute dazu animieren, wieder aktiv am Schützenleben teilzunehmen.“

Laura Jurkovic nimmt als Königin aus Zinse teil. Foto: Privat / WP

Michelle Lübbe, Schützenkönigin des Schützenvereins Benfe 1929 e.V.

„Der besonderste und vor allem spannendste Moment war für mich das Vogelschießen, da ich den Vogel selbst von der Stange holen konnte. Ich denke aber auch gerne an unser komplettes Festwochenende zurück — es war einfach rundum gelungen“, schwelgt die 24-Jährige in Erinnerungen. Ihre Treffsicherheit beim Vogelschießen kommt nicht von ungefähr: Seit ihrer Kindheit ist Lübbe Sportschützin im Benfer Schützenverein.

Drei Mal durfte sie schon die Deutschen Meisterschaften besuchen. Und auch sonst ist Michelle Lübbe bestens in den Verein integriert und sehr engagiert, denn sie ist schon seit einigen Jahren als 1. Jugendsprecherin des Jugendvorstandes tätig. Feiern, tanzen und Zusammenhalt sind die Schlagworte, die der 24-Jährigen als erstes in den Kopf schießen, wenn sie an ihre Zeit als Schützenkönigin denkt. Lübbe selbst bezeichnet sich als „leidenschaftlicher Schützenfest-Mensch“ und als „sehr lebensfroh“. „Zusammen mit meinem Prinzregenten und unserem Hofstaat mache ich auf jedem Fest Stimmung“, so die Regentin von Benfe.

Michelle Lübbe kandidiert für Benfe. Foto: Privat / WP

Klara Sophie Krones, Schützenkönigin des Schützenvereins Fischelbach 1954 e.V.

„Der Schützenverein Fischelbach war schon immer Bestandteil meines Lebens. Das Vereinsleben hat mir immer schon Spaß und Freude bereitet“, verrät Klara Sophie Krones, die sich als aktives Mitglied des Fischelbacher Schützenvereins vorstellt. Ihr Königinnen-Dasein beschreibt die 20-Jährige als „unvergesslich, wunderschön und lustig“.

Insbesondere das Schützenfest 2022 in Fischelbach hat sich in den Kopf von Klara Sophie Krones eingebrannt: „Das war eine unvergessliche Feier, an die ich immer mit einem Lächeln zurückblicken werde.“ Gute Laune und feierliche Stimmung zu verbreiten sind für die 20-jährige Frohnatur selbstverständlich. Die Fischelbacherin liebt es, mit ihren Freunden zu feiern und schätzt ihren ortsverbundenen Hofstaat sehr.

Klara Sophie Krones Foto: Privat / WP

Amani Uhl, Schützenkönigin des Laaspher Schützenvereins e.V. 1849

„Ich habe in Vergangenheit regelmäßig das traditionelle Vogelschießen und das Laaspher Schützenfest besucht, jedoch stand ich nie in einer engen Verbindung mit dem Schützenverein“, gibt Amani Uhl zu. Doch das lässt sich die 20-Jährige in keiner Weise anmerken — im Gegenteil: Die Bad Laaspherin meistert ihr Königinnen-Dasein mit Bravur.

„Durch mein Amt als Königin habe ich den Verein kennen und schätzen gelernt. Als eine verantwortungsvolle Schützenkönigin stehe ich zu 100 Prozent hinter dem, was ich tue“, so die 20-Jährige. Diese drei Schlagwörter kommen der Königin Laasphes als erste in den Sinn, wenn sie an die Schützenfest-Saison 2022 und an ihren Hofstaat denkt: Spontan, durstig und feierfreudig. Sämtliche Feste, die Uhl mit ihrem König und dem Hofstaat besuchte, behält sie durchweg positiv in Erinnerung. Doch das eigene Fest war natürlich etwas ganz besonderes, an das so schnell nichts heran kommt: „Drei Tage lang durften wir bei guter Musik, frisch gezapftem Bier und tollen Menschen am Hohenstein feiern. Ich blicke sehr dankbar auf diese Zeit zurück und freue mich auf das bevorstehende Jahr.“

Amani Uhl Foto: Privat / WP

Lara Althaus, Schützenkönigin des Schießvereins Erndtebrück

Lara Althaus ist mit 21 Jahren noch sehr jung, doch was das Vereinsleben und Schützenfeste angeht, ist sie schon ein alter Hase: „2019 war ich zum zweiten Mal Jungschützenkönigin und dieses Jahr habe ich mir mit Ansage auf der Jahreshauptversammlung dann die große Kette geholt. Somit bin ich seit vier Jahren in Folge Königin“, erzählt die Erndtebrückerin mit Stolz. Dass Lara Althaus schon seit mehreren Jahren einen Titel im Schießverein Erndtebrück trägt, hat sie sich mit langjährigem Fleiß, Können und Durchhaltevermögen redlich verdient: Seit elf Jahren ist sie bereits im Verein aktiv, nimmt als Sportschützin erfolgreich an Runden- und Ligawettkämpfen und Meisterschaften teil.

„Das größte Highlight war 2016, als ich für die Meisterschaft in München qualifiziert worden war”, so die 21-Jährige. Mit ihrem Königinnen-Dasein in 2022 verbindet Althaus vor allem Spannung, Zusammenhalt und Spaß. Warum Lara Althaus WP-Schützenkönigin werden sollte, das weiß sie selbst am besten: „Ich sollte gewinnen, da es meine Bemühungen um das Schützenwesen verstärken würde. Und wie schon gesagt — selbst ist die Frau: Ich bin nicht nur Königin von einem König, sondern habe den Vogel selbst von der Stange holen können.“

Der Schießverein Erndtebrück krönte beim Schützenfest drei neue Regenten (von links): Jugendkönig Bastian Roggenkamp, Schützenkönigin Lara Althaus und Kaiser Günter Schmidt. Foto: Schießverein Erndtebrück / WP

Julia Dörr, Edelweiß Herbertshausen

Schützenkönig Tim Roth und seine Königin Julia Dörr Foto: Melanie Schlabach / WP

