Wunderthausen: Das ist das neue Schützenkönigspaar

Wunderthausen. „Ich habe die ganze Zeit mitgefiebert“, so die neue Schützenkönigin über das Vogelschießen. Das sind die Ergebnisse.

Sechs Jahre schon sind Axel Benfer und Marina Henk ein Paar – seit dem 24. Juni 2017. Und wie könnte man seinen Jahrestag besser feiern, als mit einer Krönung? Denn: Der 25-Jährige gewann das diesjährige Vogelschießen des Schieß- und Schützenvereins Wunderthausen 1928. Gemeinsam mit Marina Henk folgt er damit auf Georg und Claudia Riedesel. Für den jungen Schützenkönig ein besonderer Moment, hatte er es im Jahr 2019 schon einmal versucht. „Das war ein wirklich knapper Wettkampf. Leider hatte es damals nicht geklappt“, so Benfer.

Doch in diesem Jahr versuchte er es erneut. „Ich war bereits am Morgen schon richtig nervös“, sagt Benfer, der im Übrigen auch Schießwart in dem Verein ist. Beim Vogelschießen selbst aber wurden es mit der Zeit immer weniger Konkurrenten um den Königstitel. „Ich war froh, als der Vogel dann unten war“, so Benfer erleichtert. „Der war richtig hartnäckig.“

Mit dabei war auch Marina Henk, die die ganze Zeit mitgefiebert hatte. „Das habe ich auch 2019 schon getan – umso schöner, dass es nun geklappt hat.“ Schon im Vorfeld haben die beiden die Zeit genutzt, um sich für den Fall der Fälle vorzubereiten. „So konnte ich mich auch schon im Vorfeld um ein Kleid kümmern“, sagt die 23-Jährige, die bei der Krönung am Samstagabend im leuchtend roten Kleid erschien.

Schützenfest in Wunderthausen 2023: Axel Benfer und Marina Henk beim Königstanz. Foto: Ramona Richter

Auch fand am Samstagabend die Preisverleihung statt. Franz Homrighausen schoss die Krone, Carsten Bernhardt das Zepter und Alwin Reen den Reichsapfel. Den linken Flügen schoss Vicky Brehme, den rechten sicherte sich Werner Bender. Pascal Schneider ist der neue Geck. Die Schützenliesel schoss Till Hüster, den Jugendpreis Ronja Althaus. Darüber hinaus wurden viele weitere Preise geschossen. Den Gästepreis schoss Manuel Völlmecke aus Hallenberg, den Musikpreis Andreas Knecht, den Preis der ehemaligen Könige Sven Peter und den der ehemaligen Königinnen Anke Knoche.

Schützenfest in Wunderthausen 2023: Axel Benfer und Marina Henk sind das neue Schützenkönigspaar. Foto: Ramona Richter

Weitere Preise

Preis der Stadt Bad Berleburg: Wilfried Bender; Preis der Sparkasse Wittgenstein: Olaf Dienst; GIM: Michael Ardischoll; Preis der Volksbank Wittgenstein: Werner Bender; Preis der Krombacher Brauerei: Heiko Wick; Preis der Fam. Schlabach: Niklas Riedesel; Preis der Bäckerei Schwan: Pascal Schneider; Preis der Metzgerei Bätzel: Rudi Wick; Preis des Autozentrums Biedenkopf: Rüdiger Dreisbach; Preis des Kriegervereins Wunderthausen: David Weller; Preis der Westfäl. Provinzial: Paul Wahl; Preis der Krombacher Brauerei: Rudolf Lauber und den Preis der ehemaligen Könige: Katja Weller-Wahl.

Das war das Schützenfest in Wunderthausen. Foto: Ramona Richter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein