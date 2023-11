Wunderthausen/Wemlighausen: K51 nach Unfall gesperrt

Auf der K51 kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Wunderthausen/Wemlighause Nach einem Unfall zwischen Wemlighausen und Wunderthausen ist die Kreisstraße 51 derzeit voll gesperrt.

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Kreisstraße 51 zwischen Wunderthausen und Wemlighausen (besser gesagt: zwischen Kraftsholz und Landebach) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrer wurden per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Das berichtet Polizei-Pressesprecher Stefan Pusch auf Nachfrage der Redaktion. Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich sind, wurde ein Abschleppwagen angefordert. Aktuell ist die K51 noch voll gesperrt.

Auslaufende Betriebsstoffe, wie zunächst angenommen, konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

