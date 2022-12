Wunschbaum-Aktion: Aldi macht 66 Schülern eine Freude

Bad Laasphe. Im Raum Bad Laasphe erfüllen Aldi-Mitarbeiter zum ersten Mal Kindern ihre Wünsche. Und so kommt das Konzept bei der Zielgruppe an.

66 Kindern aus Bad Laasphe und Umgebung wollen die Mitarbeiter der Aldi-Märkte vor Ort eine Freude zur Weihnachtszeit machen – und haben deshalb eine Wunschbaum-Aktion gestartet.

„Das ist unsere erste Aktion dieser Art in Bad Laasphe“, sagt Olaf Hammel, Betriebsrat Aldi SE & Co. KG Werl. Im gesamten Werler Bereich laufe so etwas schon seit drei Jahren mit Erfolg. So erfüllten in diesem Jahr insgesamt rund 1950 Aldi-Mitarbeitende 333 Kinderwünsche in sechs Einrichtungen – darunter nun erstmals die Lachsbachschule am Gennernbach.

Strahlende Gesichter

Dafür kooperiert der Discounter Aldi mit dem Kindelsberg-Lachsbach-Förderschulverbund, der mit der Lachsbachschule auch in Bad Laasphe vertreten ist. Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihre Weihnachtswünsche auf selbst gestalteten Wunschanhänger zu schreiben und in der Aldi-Filiale einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Und die Mitarbeiter des Aldi-Marktes schenken nun den Kindern liebevoll verpackt genau jene Dinge, die sie sich gewünscht haben. „Das Verpacken hat richtig Spaß gemacht“, erzählt einer der Mitarbeiter. Schließlich macht das Aldi-Team ja hier auch anderen, jungen Menschen eine Freude. Die Kooperation mit der Lachsbachschule war zustande gekommen, weil eine Aldi-Mitarbeiterin Kontakt zu einer Integrationskraft der Schule hatte.

Die Lachsbachschule ist am Gennernbach in der Bad Laaspher Kernstadt beheimatet. Foto: Eberhard Demtröder

„Als Grundversorger und lokal verwurzeltes Unternehmen liegt uns das Wohl der Menschen, insbesondere aber auch der Kinder in dieser Region, sehr am Herzen. Daher unterstützen wir die Einrichtung und ihre tolle Arbeit sehr gerne“, sagt Christian Bannert, Geschäftsführender Direktor der Werler Aldi SE. „Wir hoffen, durch die Geschenke unserer Mitarbeiter den Kindern zu Weihnachten eine Freude machen zu können.“ Bannerts Lob gilt dabei dem Aldi-Betriebsrat, der sich im Hause um die Aktion kümmert.

Überraschung zum Schluss

Der Wert der einzelnen Wünsche bewege sich zwischen 15 und 20 Euro, erklärt Aldi-Mitarbeiterin Vanessa Becker – und jeder der Kolleginnen und Kollegen vor Ort erfülle den 66 Jungen und Mädchen vier Wünsche. „Da bekommt jeder etwas“, freut sich Claudia Hammers-Kaltenbrunner, Leiterin des Förderschulverbundes. Und auch die beiden Schülersprecher, mit denen sie gemeinsam die Geschenke entgegennimmt, strahlen. Gewünscht haben sich die Kinder zum Beispiel einen 20-Euro-Gutschein für den digitalen Musikdienst „Spotify“ oder Gaming-Sets, aber auch Puzzles oder Lego. „Und manche haben sich auch einfach Geschenke für ihre Eltern gewünscht“, weiß die Schulleiterin – etwa eine hochwertige Bratpfanne. „Bescherung in der Schule ist am Donnerstag“, kündigt Hammers-Kaltenbrunner an – „dann haben wir eine Weihnachtsfeier und verteilen zum Schluss die Geschenke“.

Doch Geschäftsführer Bannert hat noch eine Überraschung für Schulleiterin und Schüler aus Bad Laasphe: „Wir geben für die Einrichtung noch einmal ein paar Euro obendrauf“, sagt er – und drückt sich damit vergleichsweise bescheiden aus. Schließlich sind es Aldi-Gutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro, die er noch zusätzlich im Gepäck hat. Ein Geld-Geschenk, das die Lachsbachschule gut zu nutzen wisse, freut sich Claudia Hammers-Kaltenbrunner.

