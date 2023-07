Zinse: Änderungen am Ablauf des Schützenfests

Zinse. Am Wochenende steht das Schützenfest in Zinse an. Die Schützen haben dafür ordentlich an ihrem Festablauf geschraubt.

Das Schützenfest in Zinse steht am Wochenende an und der Verein hat in diesem Jahr einige Veränderungen am Festablauf vorgenommen. Am Freitag geht es los mit dem Vogelschießen. Um 16 Uhr beginnt fas Jugendvogelschießen, um 18 Uhr findet das Antreten auf dem Schützenplatz statt, danach Ehrungen und das Vogelschießen. Ab 20 Uhr wird das Vogelschießen musikalisch umrahmt durch die Bollnbacher aus Herdorf.

Am Samstag soll es etwas anders werden als bisher gewohnt: „Wir haben uns entschieden, dieses Jahr speziell am Samstag ein paar Veränderungen vorzunehmen, um die Attraktivität zu steigern. Mit Unart ist es uns gelungen, eine der angesagtesten Bands für den Samstag zu verpflichten, die ja dieses Jahr auch sehr erfolgreich den Schützenfest- Samstag in Bad Berleburg musikalischen begleitet haben“, teilt der Verein mit.

Schützenfest 2022:Das ist das neue Zinser Königspaar

In den Pausen sorgt DJ Mario für Musik. Samstag werde es keinen Festzug geben. Die Gäste werden vor dem Festzelt empfangen, darauf folgt um 19.15 Uhr der Einmarsch ins Zelt und die Krönung des neuen Königspaars, begleitet mit traditioneller Schützenfestmusik von DJ Mario.

Danach findet ab 20 Uhr die Schützenparty statt. Karten dafür gibt es bei Lotto Gessner Erndtebrück im Einkaufszentrum, der Aral-Tankstelle in Erndtebrück, sowie den Aral-Tankstellen Bad Berleburg und Bad Laasphe, außerdem bei den Vorstandsmitgliedern – eine Karte kostet im Vorverkauf 10 Euro. An der Abendkasse soll es ebenfalls Tickets geben. Besonderer Bonus: Wer zehn Bier bestellt, bezahlt den Preis für neun Bier an beiden Tagen. Den Transport der Gäste an beiden Festtagen organisiert ein Taxiunternehmen. Außerdem wird für Samstag ab 18.30 Uhr einen Buseinsatz von Erndtebrück Marktplatz in die Zinse angeboten.

