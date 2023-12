Zum ersten Mal Weihnachtsmarkt auf dem Feltes-Hof 

Sassenhausen Nach dem Glühwein-Trinken gleich noch einen Weihnachtsbaum mitnehmen: Die Familie Henk aus Sassenhausen lädt zum ersten Mal zum Weihnachtsmarkt.

Erstmals überhaupt bietet die Familie Henk aus Sassenhausen auf ihrem Feltes-Hof einen Weihnachtsmarkt - und zwar am Sonntag, 10. Dezember. Große und kleine Freunde des Weihnachtszaubers kommen ab 12 Uhr auf ihre Kosten. Es gibt die mit Liebe hergestellte Produkte vom Hof, leckere Waffeln vom Holzofen, Marmelade und Liköre, Crepes und Plätzchen, leckere Wurstsuppe mit Einlage aus dem Kessel und Getränke. Außerdem ist mit Honigglühwein, Honigprodukten oder frischen Mandeln für den passenden weihnachtlichen Duft gesorgt.

Auch Nudeln aus eigener Herstellung können gekauft werden. Wer die adventliche Dekoration seiner vier Wände noch nicht abgeschlossen hat, bekommt mit der Weihnachtsdeko vom Hof ein tolles Angebot. Bei Feltes in Sassenhausen kann man auch seinen Weihnachtsbaum kaufen. Und für den musikalischen Rahmen sorgen die Alphornfreunde Wittgenstein, die zwischen 15 und 17 Uhr aufspielen. Die jüngeren Gäste können sich auf dem Hof über Geschichten im Heu freuen. Übrigens startet Familie Henk mit dem Weihnachtsbaumverkauf bereits ab 9. Dezember, und zwar in Sassenhausen montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr. In Biedenkopf können Weihnachtsbäume am Seewasem 10 montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr erworben werden.

