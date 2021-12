„Zum Hainberg“ in Feudingen: Mittellinie für mehr Sicherheit

Die Straße „Zum Hainberg“ (L 632) in Feudingen wird eine Mittelmarkierung bekommen, um die Verkehrsteilnehmer darauf hinzuweisen, dass sie auf ihrer Fahrspur bleiben. Dies soll auch die Sicherheit für Fußgänger erhöhen, die einige Bürgerinnen und Bürger Feudingens nach dem Abriss des Kammersch’en Hauses an dieser Stelle immer wieder gefordert hatten.

Die neue Markierung soll auf das Verhalten von Auto- und Lkw-Fahrern wirken. Der Bürgermeister spricht von einem „Teilerfolg“ der Feudinger.

Feudingen. In Sachen Beschilderung und Markierungsarbeiten an und auf der L 632 im Bereich der Straße „Zum Hainberg“ in Feudingen gibt es neue Entwicklungen: Die Straße wird eine Mittelmarkierung erhalten. Diese soll alle Verkehrsteilnehmer auf das Verbleiben auf ihrer Fahrspur hinweisen. „Es ist ein Teilerfolg für die Bürgerinnen und Bürger Feudingens“, so Bürgermeister Dirk Terlinden.

Vorschläge zunächst abgelehnt

Zur Erinnerung: Die Thematik war in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand diverser Verkehrsschauen, Bürgerschreiben und Bauausschusssitzungen gewesen. Nach dem Abriss des Kammersch’en Hauses empfanden einige Feudinger den Bereich als unzureichend gesichert – besonders für Fußgänger. Sie hatten daraufhin immer wieder Tempolimit 30, die Aufstellung weiterer Verkehrszeichen und zusätzliche Markierungen auf der Straße angeregt, die aber im Rahmen der durchgeführten Verkehrsschauen mit allen beteiligten Behörden stets abgelehnt worden waren.

Nach einer neuerlichen Ortsbesichtigung durch den Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss am 15. September erhielt die Stadtverwaltung von allen Vorsitzenden der anwesenden Fraktionen den Auftrag, die Angelegenheit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der für die Verkehrssicherung zuständig ist, abermals vorzutragen und Maßnahmen zur Sicherung der Fußgänger anzuregen.

Beim Ortstermin am Hainberg in Feudingen wird es für den Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss nicht nur wegen des Regens ungemütlich. Anwohner schildern ihre Unzufriedenheit über die abgeschlossene Straßensanierung. Die Gefahrenstelle sei durch den Hausabriss nicht beseitigt, ist zu hören. Foto: Lars-Peter Dickel

Ziel: Kurvenbereich weiter entschärfen

Der Anregung einer Mittellinie, vor allem im Kurvenbereich zwischen den Straßen „In der Gasse“ und „Auf der Ley“, wurde nun stattgegeben. Die Markierungsarbeiten werden bei geeigneter Witterung voraussichtlich im Frühjahr 2022 ausgeführt.

