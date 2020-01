Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Kaja Heising (31), Master of Science in Ethology and Wildlife Conservation, ist Wissenschaftliche Koordinatorin des Wisent-Projekts.

Sie wurde in Bonn geboren, ist in Köln aufgewachsen.

Ihren Bachelor im Fach „Wildlife-Management“ hat sie an der Universität im niederländischen Leeuwarden gemacht. Im englischen Cambridge, dem Zentrum für Studien zum Artenschutz, hat sie Ethologie und Arterhaltung studiert.