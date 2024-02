Zwei Männer nach Tod eines Elfjährigen in der Lahn angeklagt

DLRG und Feuerwehr suchten am 4. Februar 2023 nach einem Jungen, der in die Lahn gefallen war. Am späten Nachmittag sei der Junge dann lebend aus der Lahn geborgen, er starb aber im Krankenhaus.

Wittgenstein/Biedenkopf Vor dem Amtsgericht Biedenkopf müssen sich nach einem tragischen Bootsunglück zwei Männer wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Der tragische Tod eines Jungen in der Lahn hat nun ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Marburg hat Anklage gegen zwei Männer erhoben. Einer davon war der Stiefvater des getöteten Jungen.

Am Amtsgericht Biedenkopf bestätigt die Pressesprecherin, Richterin Jutta Dreisbach, der Redaktion den Eingang der Anklageschrift und betont zugleich, dass noch über die Anklageerhebung entschieden werde und es deshalb auch noch keinen Termin für eine Gerichtsverhandlung gebe.

Rechtsbegriff „Fahrlässige Tötung“ Was gilt als fahrlässige Tötung? Um dem Täter eine fahrlässige Tötung nachweisen zu können, muss dieser die Tat offensichtlich nicht vorsätzlich begangen haben. Der Vorsatz wäre ein Mordmerkmal. Außerdem muss ein direkter Zusammenhang zwischen dem Tod des Unfallopfers und dem fahrlässigen Verhalten des Täters, zum Beispiel eines Autofahrers vorliegen. Fahrlässige Tötung wird nach § 222 Strafgesetzbuch bestraft. Der gesetzliche Rahmen sieht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. Bei der Festlegung des individuellen Strafmaßes werden das Maß der Schuld, das Maß der Fahrlässigkeit sowie eventuelle Vorstrafen berücksichtigt.

Das ist passiert

Ein Jahr ist vergangen, seit ein elfjähriger Junge am 4. Februar bei Friedensdorf in der Gemeinde Dautphetal in Hessen in der Lahn ertrunken ist. Das Unglück und die groß angelegten Suchaktion nach dem zunächst vermissten Schüler hatte für viel mediales Aufsehen gesorgt und auch die Menschen in Wittgenstein bewegt. Auch die Staatsanwaltschaft Marburg hat dieser tödliche Vorfall intensiv beschäftigt. Zu Anfang standen neben einem Unfall auch ein Gewaltverbrechen im Raum. Deswegen wurden neben der Obduktion auch umfangreiche Untersuchungen angestoßen.

Mit zahlreichen Einsatzkräften wurde zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau nach einem vermissten Elfjährigen gesucht, wie die Polizei mitteilte. Foto: Nadine Weigel / dpa

Eine dieser Untersuchungen hatte vier Tage nach dem Tod des Jungen schon eine wesentliche Frage bereits beantwortet: „Der Junge ist infolge des Unglücks gestorben. Es liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor“, so Timo Ide damals gegenüber dieser Zeitung. Damit sei ausgeschlossen, dass es sich bei dem Sturz des Jungen in die Hochwasser führende Lahn beispielsweise um eine Verdeckungstat nach einem Verbrechen gehandelt habet. Es bleibe aber beim Vorwurf der fahrlässigen Tötung gegen zwei heute 32 und 35 Jahre alte Männer, die mit dem Jungen in dem Schlauchboot waren.

Todesursache geklärt

Die Obduktion ließ zwei Todesursachen zu: Ertrinken oder Unterkühlung durch eine lange Zeit im kalten Wasser. „Um dies abschließend zu klären, sind noch weitere Untersuchungen notwendig“, begründete Staatsanwalt Ide damals die aufwändigen Untersuchungen. Auf zwei der spannendsten Fragen rund um den Todesfall hatte die Staatsanwaltschaft Marburg vor einem Jahr „noch keine abschließenden Erkenntnisse“, so Ide weiter.

Die beiden damals 31 und 35 Jahre alten Männer saßen mit dem elfjährigen Jungen in einem Schlauchboot, das am 4. Februar, einem Samstag, gegen 13.15 Uhr auf der Lahn in Höhe des Ortes Friedensdorf kenterte. Die Männer konnten sich retten. Der Junge blieb zunächst in dem reißenden Fluss verschollen. Eine sofort eingeleitete Suchaktion, an der sich bis zum Abend rund 250 Helfer von DLRG, Feuerwehr und Polizei entlang der Gewässer und auch mit Booten auf der Lahn sowie einem Polizeihubschrauber beteiligten, blieb lange erfolglos. Erst gegen 17.15 Uhr konnte er bewusstlos aus dem Wasser geholt und in eine Klinik gebracht werden. Dort verstarb der Junge an den Folgen des Unglücks.

Entscheidende Fragen

Damals betrug die Wassertemperatur der Lahn etwa 5 Grad und die Fließgeschwindigkeit lag bei 80 Metern pro Minute. Unter diesen Umständen, so schätzen Experten, können Menschen nur rund 90 Minuten im Wasser überleben. Klar war aber, dass der Junge keine möglicherweise lebensrettende Schwimmweste getragen hat.

Der Frage, warum die beiden Männer mit dem Jungen in einem für Hochwasser ungeeigneten Schlauchboot und ohne Schwimmwesten und Wärmeschutzkleidung auf die Hochwasser führende Lahn gegangen sind, ist die entscheidende für den Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

