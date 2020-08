Zwei Praxen in Wittgenstein für Corona-Schnelltests

Verdacht auf Corona und der Hausarzt führt keine Tests durch? Die Kassenärztliche Vereinigung macht die Suche nach einer Praxis jetzt einfacher.

Bad Berleburg/Erndtebrück. Beim Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus können Patienten ohne Hausarzt jetzt mit Hilfe einer Website der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und der Gesundheitsämtern nach Praxen in Wittgenstein suchen, die Corona-Tests durchführen. So können sich zum Beispiel Reiserückkehrer, Lehrer und Kitamitarbeitern schnell die richtige Anlaufstelle finden. Nach Eingabe der eigenen Adresse oder eines Standorts auf www.coronatestpraxis.de werden die nächstgelegenen Praxen angezeigt.

„Auf diese Weise haben die Patienten die Möglichkeit, schnell, unkompliziert und jederzeit den nächstgelegenen Arzt zu finden, der Testungen für die entsprechenden Personengruppen in seiner Praxis anbietet“, erklärt Stefan Spieren, Hausarzt und Vorstandsvorsitzender des Ärzteverbunds Südwestfalen.

Nach ersten Gesprächen in der vergangenen Woche mit allen beteiligten Akteuren sei schnell klar gewesen, dass eine einheitliche Lösung mehr Transparenz und eine deutliche Erleichterung für Patienten, Ärzte und Gesundheitsämter bedeuten würde.

Daten werden regelmäßig aktualisiert

Innerhalb von vier Tagen wurde das Online-Verzeichnis programmiert und „durch die gute Zusammenarbeit mit der KVWL werden die Daten im Verzeichnis regelmäßig aktualisiert“, erklärt Stefan

Spieren. „Was die Programmierer in so kurzer Zeit umgesetzt haben, ist hervorragend. Die Seite konnte bereits am Dienstag und damit sogar einen Tag früher als geplant in Betrieb genommen werden“, so Rainer Pfingsten, Mitglied des Ärzteverbunds Südwestfalen.

Innerhalb der ersten sechs Stunden nach Veröffentlichung am frühen Dienstagabend wurde die Seite bereits über 52.000 Mal angeklickt. „Das zeigt uns, wie hoch der Informationsbedarf in der Bevölkerung ist. Bei allen Verwirrungen, die es leider teilweise bezüglich der Testungen und Regelungen in den letzten

Wochen gab, ist dieses Online-Verzeichnis ein echter Gewinn für die Ärzte und die Bürger. Durch die Möglichkeit der digitalen Suche nach testenden Ärzten werden auch die Praxen entlastet“, so Spieren. Um ein optimales Funktionieren der Internetseite zu gewährleisten, wurde bereits am Dienstag auf eine schnellere Serverstruktur gewechselt.

Ärzte machen die Tests freiwillig

„Knapp 1.300 westfälisch-lippische Ärzte haben sich nach einer KVWL-Umfrage gemeldet und sich bereit erklärt, Corona-Tests für Reiserückkehrer und Schul- und Kitamitarbeiter durchzuführen. Auch wenn es in der Öffentlichkeit gerne anders dargestellt sind: Die Ärzte machen dies freiwillig – einmal mehr bin ich

deshalb von diesem herausragenden Engagement unserer Mitglieder im Rahmen der Corona-Pandemie begeistert“, betont Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL.

„Der Ärzteverbund Südwestfalen hat die technische Umsetzung des Online-Verzeichnisses übernommen und in kürzester Zeit ein wirklich hervorragendes Tool geschaffen. Mein herzlichen Dank für diese großartige Unterstützung!“, erklärt Dr. Spelmeyer.

Bürger sollen in jedem Fall folgende Hinweise beachten:

Personen, die sich testen lassen möchten oder müssen, wird in jedem Fall empfohlen, zunächst Kontakt zu ihrem Hausarzt aufzunehmen und das weitere Vorgehen und gegebenenfalls eine Terminierung zu besprechen. Für den Fall, dass eine Person keinen Hausarzt hat oder der eigene Hausarzt nicht testet,

besteht die Möglichkeit, sich an eine der in der Liste genannten Praxen zu wenden. Wichtig ist in jedem Fall die vorherige telefonische Kontaktaufnahme. Eine Terminabsprache soll unter anderem einer zu starken Belastung der Praxen entgegen wirken.

In den gelisteten Praxen sind kostenlose Corona-Tests möglich für die anspruchsberechtigten Personengruppen wie beispielsweise Reiserückkehrer innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise oder Beschäftigte in Schulen / Kita / Kindertagespflege / Gemeinschaftseinrichtungen.

Das Verzeichnis unter www.corontestpraxis.de kann erweitert werden, der Ärzteverbund Südwestfalen bietet dies auch den anderen Kassenärztlichen Vereinigungen an. Eine Kontaktaufnahme kann über coronatestpraxis@aerzteverbund-suedwestfalen.de erfolgen.

Ausführliche Informationen rund um das Coronavirus finden Bürger und Patienten kurz und kompakt zusammengefasst auch auf der Webseite der KVWL unter www.kvwl.de/coronavirus.