Eltern in Heckinghausen stimmen über neue Grundschule ab

Wuppertal. Bis Ende April können Eltern in Heckinghausen abstimmen, was für eine Schule sie für ihre Kinder wünschen. So schreibt es das Schulgesetz vor.

Eltern in Heckinghausen werden in diesen Tagen von der Stadt angeschrieben. In einer Befragung können sich die Erziehungsberechtigten noch zum Bau der neuen Grundschule äußern. Das Schreiben adressiert Eltern, deren Kinder von 2024 und 2026 schulpflichtig sein werden.

Eltern nach ihren Wünschen befragen

Hintergrund der Befragung ist eine Vorschrift im Schulgesetz NRW. Danach sollen Eltern bei der Errichtung einer neuen Schule die Gelegenheit bekommen, ihre Wünsche mitzuteilen. Die 450 Betroffenen Mütter und Väter können dann erklären, ob sie eine Gemeinschaftsschule oder eine Schule mit evangelischer, katholischer oder weltanschaulicher Ausrichtung haben wollen.

Bis zum 26. April können die Eltern noch per Briefwahl abstimmen. Es ist aber auch möglich, persönlich beim Stadtbetrieb Schulen in der Alexanderstraße 18 ein Votum abzugeben. Das Abstimmungsverzeichnis liegt am Dienstag, 18. April, am Mittwoch, 19. April und am Donnerstag, 20. April, jeweils von 8 bis 16 Uhr aus. (red)

