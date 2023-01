Kindergruppe der Sternsinger besucht die Polizei Wuppertal

In diesem Jahr sammeln die Sternsinger für das Projekt "Kinder stärken, Kinder schützen". (Symbolbild)

Wuppertal. Mit Stern und Gewand: Am Dienstag, 03. Januar bekam das Polizeipräsidium Wuppertal Besuch von einer Kindergruppe der Sternsinger.

Am Dienstag, 03. Januar, besuchten die Sternsinger der Gemeinde St. Antonius in Wuppertal Barmen das Polizeipräsidium an der Friedrich-Engels-Allee. Nach der Begrüßung durch Behördenleiter Markus Röhrl sang die Kindergruppe und erteilte den traditionellen Segen "Christus Mansionem Benedicat" (Christus segne dieses Haus).

Die Sternsinger nahmen auch die Spenden entgegen, welchen von den Mitarbeitenden der Polizei Wuppertal gesammelt und übergeben wurden. Dieses Jahr kommen die Spenden der Aktion "Kinder stärken, Kinder schützen" des Kindermissionswerks zu Gute. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal