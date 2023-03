Ein mutmaßlich alkoholisierter Wuppertaler, hat am frühen Mittwochmorgen sein Auto in eine Hecke gefahren. (Symbolbild)

Unfall Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt in Wuppertal endet in Hecke

Wuppertal. Am frühen Mittwochmorgen, endete eine Irrfahrt in Wuppertal in einer Hecke. Der mutmaßlich alkoholisierten Fahrers versuchte zu flüchten.

Am Mittwoch, 29. März, wurde die Polizei in Wuppertal gegen 01:00 Uhr in den Mollenkotten gerufen. Eine Anwohnerin berichtete, verdächtige Geräusche gehört zu haben, die von einem Auto stammen könnten.

Beim Eintreffen der fanden die Beamten an einer Verkehrsinsel frische Unfallspuren, welche von der Straße wegführten. Der Spur folgend, fanden die Polizisten in unmittelbarer Nähe einen führerlosen Honda Civics, welcher in eine Hecke gesteuert wurde.

Vermutlich alkoholisiert

Kurze Zeit später, konnte auch der vermutliche Fahrer des Fahrzeugs von den Beamten entdeckt werden. Aufgrund des Verdachts auf eine alkoholisierte Fahrt, wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus mitgenommen.

Sein Führerschein wurde bis auf Weiteres einbehalten. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Höhe des Sachschaden getätigt werden. (red)

