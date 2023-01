Am späten Dienstagabend konnte die Polizei drei polizeibekannte Tatverdächtigte stellen. Sie sollen in zwei Keller eingebrochen sein. (Symbolbild)

Doppeleinbruch Polizei stellt drei mutmaßliche Einbrecher in Elberfeld

Wuppertal. Die Polizei hat drei männliche Tatverdächtige stellen können. Das junge polizeibekannte Trio soll in zwei Keller eingebrochen sein.

Dank des Hinweises einer 22-jährigen Zeugin, konnte die Polizei Wuppertal am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr drei mutmaßliche Einbrecher in der Neuen Friedrichstraße stellen. Die drei männlichen Verdächtigen, zwei 18-Jährige und ein 15-Jähriger, seien der Zeugin aus einem Keller an der Ludwigstraße entgegengekommen und sollen unmittelbar die Flucht ergriffen haben. Der Keller wurde komplett durchwühlt vorgefunden.

Nicht der einzige Einbruch an dem Abend

Auf Ihrer Flucht scheinen die Tatverdächtigen noch in einen weiteren Keller auf der Ludwigstraße eingebrochen zu sein. Nachdem sie von der Eigentümerin des Kellers gestört wurden, ergriffen sie auch hier die Flucht. Dabei konnten sie von der Polizei dann gestellt werden.

Während der Durchsuchung der polizeibekannten Verdächtigen wurden noch ein Klappmesser und ein Cuttermesser gefunden. Die beiden 18-Jährigen wurden vorläufig festgenommen. (red)

