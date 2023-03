Polizei nimmt mutmaßlichen Ladendieb in Wuppertal fest

Wuppertal. In Wuppertal ist ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen worden. Laut Polizei war dies nicht die erste Straftat des 17-jährigen.

Am Montag, 6. März, konnte in der Barmer Innenstadt in Wuppertal ein junger Mann festgenommen werden. Ein 52-jähriger Ladendetektiv gab an, ihn bei dem Versuch beobachtet zu haben, mehrere Parfumflaschen aus einem Drogeriemarkt entwenden zu wollen.

Als der Detektiv und ein weiterer Mitarbeiter ihn festhielten, soll der 17-Jährige versucht haben, den 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Ein möglicherweise zu dem Tatverdächtigen gehörender Mann konnte sich vor dem Einschreiten der Polizei unerkannt entfernen.

Der bereits polizeibekannte 17-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen, auch zu dem zweiten Verdächtigen, dauern an. (red)

