Razzia bei Wuppertaler Schrotthandel: Fünf Personen flüchten

Großrazzia in Wuppertal bei einem Schrotthändler: 40 Übersee-Container voller Schrott wurden festgestellt. (Symbolbild)

Wuppertal Während einer Großrazzia bei einem Wuppertaler Schrotthändler sollen fünf Personen die Flucht ergriffen haben. Was sie zu verbergen hatten.

Eine Großrazzia wurde am Mittwoch bei einem Automobilverwerter auf der Siegesstraße im Stadtteil Barmen durchgeführt. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Wuppertal in einer gemeinsamen Pressemitteilung verkünden, steht der Geschäftsführer des Unternehmens im Verdacht, große Mengen an alten, belasteten Autoteilen illegal nach Afrika zu importieren.

Als Polizisten, Zollbeamte und Mitarbeiter des Wuppertaler Umweltamts am Mittwochvormittag auf dem Firmengelände eintrafen, sollen fünf Personen die Flucht ergriffen haben. Laut Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert könnte es sich bei den Flüchtenden möglicherweise um illegale Arbeiter handeln. Sie wurden von der Polizei festgenommen und werden nun verhört.

Lesen Sie auch: Wuppertal: 17-Jähriger soll Sportwagen gestohlen haben

Großrazzia in Wuppertal wird am Nachmittag beendet

Gegen 14 Uhr war der Großeinsatz bereits beendet. Die Einsatzkräfte durchsuchten Container und Frachtpapiere. Sie stellten rund 40 Übersee-Container voller Schrott sowie eine Reihe an Daten und Unterlagen sicher.

Der hinter dem Firmengelände, die aus Sicherheitsgründen während der Razzia gesperrt werden musste, wurde wieder freigegeben. Durchsucht wurden auch die Wohnsitze der Beschuldigten in Wuppertal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal