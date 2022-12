In Wuppertal soll ein Mann während eines Streits angefahren worden sein.

Zeugen gesucht Schwer verletzt: Mann nach Streit in Wuppertal angefahren

Wuppertal. Nach einem Streit soll ein 61-Jähriger einen 29-Jährigen angefahren haben. Jetzt ermittelt die Polizei Wuppertal und sucht Zeugen.

Zwei Autos begegneten sich am 25. Dezember gegen 22.30 Uhr in der Paul-Löbe-Straße in Wuppertal. Zwischen den Insassen soll es mutmaßlich zu einem Streit gekommen sein.

Ein 29-jähriger Mann soll als Folge angefahren worden sein. "In der Einbahnstraße begegneten sich ein Land Rover, sowie ein zweites Auto, wodurch beide zum Stehen kamen. Nach ersten Erkenntnissen verließen der 29-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer das Auto und stritten mit einem, im Land Rover sitzenden, 61-jährigen Fahrer. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt fort, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem 29-Jährigen kam", erklärt die Polizei Wuppertal.

Dieser wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Land Rover-Fahrer suchte selbstständig eine Polizeiwache auf.

Das Verkehrskommissariat Wuppertal übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die den Vorfall gesehen haben, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal