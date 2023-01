Smart City Forum Wuppertal lädt zum Blick in die Zukunft ein

Wuppertal. Smarte Stadt: Am 10. Januar lädt das Competence Center Smart City Wuppertaler Bürgerinnen und Bürger ein, smarte Technologie aus zu probieren.

Roboter, digitale Straßenschilder, Energiewetterruhr, CO2-Sensor oder eine virtuelle Rundfahrt mit dem autonomen Bus via Virtual Reality-Brille: Am 10. Januar zwischen 17 Uhr und 20 Uhr bekommen Bürgerinnen und Bürger aus Wuppertal, in der Alten Papierfabrik in Elberfeld, einen umfangreichen Eindruck, wie die Stadt von Morgen aussehen könnte.

Beim Smart City Forum stellt das Competence Center der Stadt das Modellprojekt vor und erklärt, wie es in Zukunft damit weitergeht. Darüber hinaus bekommen Besucher die Möglichkeit, die vorgestellte smarte Technologie selber auszuprobieren und zu erleben.

Smart City Strategie

Zum Aktionstag hat die Stadt die Bergische Universität Wuppertal, die Wuppertaler Stadtwerke und den Verein Aufbruch am Arrenberg eingeladen, eigene smarte Projekte vorzustellen. Im weiteren Verlauf werden die Smart City Strategie und ein Ausblick auf die möglichen Schwerpunktein in Vorträgen und Podiumsdiskussionen für alle erläutert.

Wer teilnehmen möchte, muss sich unter smart.wuppertal.de kostenfrei anmelden. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal