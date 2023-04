Spürhund verfolgt flüchtigen Unfallfahrer in Wuppertal

Wuppertal. Am Dienstagabend verursachte ein Mann erst einen Unfall und flüchtete daraufhin zu Fuß. Ein Spürhund und ein Helikopter suchten nach dem Fahrer.

Warum der BMW-Fahrer am Dienstagabend, 12. April, gegen 22:00 Uhr von der Fahrbahn der L74 in Fahrtrichtung Sonnborner Kreuz abkam, ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Unfalls erzählten den herbeigerufenen Polizeibeamten, nachdem er sein Fahrzeug in den Grünstreifen gesteuert hatte, habe er sich zu Fuß vom Unfallort entfernt.

Auf der Suche nach dem flüchtigen Unfallfahrer kamen außer einem Diensthund auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Suche bliebt allerdings erfolglos. Die L74 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal