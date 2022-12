Stadtführungen 2023: Die Vielfalt von Wuppertal erleben

Die Schwebebahn gehört zu den Sehenswürdigkeiten in Wuppertal.

Wuppertal. Wuppertal überrascht die Einheimischen und Touristen immer wieder aufs Neue. Die Vielfalt der Großstadt erfahren die Gäste bei Stadtführungen.

Auf der einen Seite locken die einmaligen Attraktionen der Großstadt – natürlich die weltberühmte Schwebebahn, der Gaskessel mit der größten 360-Grad-Leinwand Europas, oder das Briller Viertel als größtes Gründerzeit-Villenviertel Deutschlands. Alle Wuppertaler Highlights können die Teilnehmer bei den Stadtführungen 2023 entdecken.

Und dann warten hinter jeder Ecke die manchmal etwas versteckten Sehenswürdigkeiten, die Wuppertal so liebenswert machen, und die viele Menschen erst herausfinden. Die vielen Parks, in denen man innerhalb kurzer Zeit aus dem Trubel der City abtauchen kann. Die Bauten der Textilindustrie an der Nordbahntrasse, die neue, kreative Unternehmen anziehen. Oder die Kneipen- und Restaurantszene, die auch abseits von den Szenevierteln zu einem gelungenen Abend einladen.

Mehr als 150 Termine

Im kommenden Jahr haben die Gäste eine große Auswahl unter weit mehr als 150 einzelnen Terminen. Abwechslung ist garantiert, nicht nur durch Klassiker wie die Nachtwächtertouren, die Kneipenbummel oder die Weinwanderungen. Sie können sich ebenfalls freuen auf den Besuch in der Redaktion der Westdeutschen Zeitung, die zu ihrem Jubiläum zum Blick hinter die Kulissen einlädt, auf spannende Rundgänge im Bandwebermuseum und im Engels-Haus, und auf Führungen von Wuppertaler Prominenten wie Friedrich Engels oder dem Original Zuckerfritz.

Für alle Stadtführungen, kulinarischen Stadtführungen, Kneipenbummel und Weinwanderungen sind Anmeldungen erforderlich.

Info und Buchung: Das Programm der Stadtführungen kann unter www.wuppertalshop.de gebucht werden. Tickets und Gutscheine gibt es ebenfalls bei Wuppertal Touristik, Alte Freiheit 23, 42103 Wuppertal, Telefon 0202/563-2270 oder -2180, sowie touristik@wuppertal-marketing.de; (neue Öffnungszeiten von Januar bis März) montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

