Unfall in Wuppertal: Fußgänger (48) angefahren

Wuppertal. Ein 48-jähriger Fußgänger soll in Wuppertal von einem Auto angefahren worden sein. Das Auto habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Ein 48-jähriger Fußgänger wurde bei einem Unfall am Donnerstag gegen 20 Uhr an einer Bushaltestelle am Berliner Platz in Wuppertal von einem dunklen Auto angefahren, berichtet die Polizei.

Die Polizei Wuppertal weiß: "Der 48-Jährige stand mit dem Rücken zur Fahrbahn, als ein dunkles Auto rückwärts fuhr und mit dem 48-Jährigen kollidierte. Dieser fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Fahrer und Beifahrer sahen nach dem angefahrenen Mann und entfernten sich dann mit dem Auto."

Der Fahrer wird als ca. 180 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt, mit Bart und kurzen Haaren beschrieben. Er soll eine braune Weste getragen haben. Sein Beifahrer soll 150 bis 160 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und eine helle Jacke sowie eine Kappe getragen haben. Beide sollen die Unfallörtlichkeit in einem dunklen Kombi verlassen haben. Die Städtekennung habe mit "O" begonnen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 / 284 0 bei der Polizei Wuppertal zu melden.

