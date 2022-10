Unfall in Wuppertal: Motorradfahrer (21) schwer verletzt

In Wuppertal wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch schwer verletzt. (Symbolbild)

In Wuppertal ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer in Vohwinkel am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Wie die Polizei Wuppertal berichtet, war der Wülfrather gegen 13.30 Uhr mit seiner Suzuki GSX auf der Wiedener Straße Richtung Aprath unterwegs. Dabei soll er mit einem Postfahrzeug zusammengestoßen sein, das nach ersten Ermittlungen auf die Wiedener Straße abgebogen ist. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer, so die Polizei.

Wuppertal: 21-Jähriger landet nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Der 21-Jährige wurde mit dem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden soll bei circa 16.000 Euro liegen. Während der Unfallaufnahme war die Wiedener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt und die Polizei musste den Verkehr regeln.

