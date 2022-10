Unfallflucht auf Parkplatz in Wuppertal: 62-jährige verletzt

Wuppertal. Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kaiserstraße ist es am Samstag zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 62-Jährige wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, entnahm eine 62-Jährige an der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel am 15. Oktober gegen 15 Uhr einen Einkaufswagen aus dem Unterstand vom Parkplatz eines Discounters. Eine bislang unbekannte Person mit dem Auto rangierte mit dem Auto so, dass es zum Zusammenprall mit der Frau kam. Die 62-Jährige erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in Wuppertal: Polizei bittet um Hinweise

Die unbekannte Person flüchtete vom Unfallort. Laut Polizei soll das Auto vermutlich grau sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0202/284-0. (red)

