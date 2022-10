Verfolgung bis Wuppertal: Auto und Kennzeichen gestohlen

Wuppertal/Remscheid. Drogen, aber kein Führerschein: Ein junger Mann (28) hat sich in der Nacht eine Verfolgung mit der Polizei geliefert – in einem gestohlenen Auto.

Ein 28-jähriger Opel-Fahrer entzog sich in der Nacht des 13. Oktober 2022, gegen 01.00 Uhr, einer Polizeikontrolle in Remscheid. Er trat seine Flucht an, als er durch die Beamten der Polizei kontrolliert werden sollte.

Eine anschließende Verfolgungsfahrt führte bis nach Wuppertal-Ronsdorf. Hier kam der Opel zum Stillstand. Sowohl Kennzeichen als auch Fahrzeug wurden zuvor offenbar gestohlen.

Die Polizei hat zudem den Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann soll außerdem keinen Führerschein besitzen.

Der Opel wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 28-Jährige wieder in die Freiheit entlassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal