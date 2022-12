In Wuppertal kam es zu einem versuchten Raub. (Symbolbild)

Polizei Wuppertal Versuchter Handy-Raub auf eine Frau in Wuppertal

Wuppertal. Ein 37-Jähriger soll in Wuppertal versucht haben, einer 22-jährigen Frau das Handy zu rauben. Der Mann konnte festgenommen werden.

Zu einem versuchten Raub auf eine Frau kam es am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der Straße Unterdörnen in Wuppertal. "Die 22-jährige Wuppertalerin war mit einem Kinderwagen spazieren, als sich ihr ein 37-Jähriger in den Weg stellte", weiß die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Täter der Frau an das rechte Handgelenk gegriffen. In der rechten Hand habe sie ein Handy gehalten. Der Täter haben sie dann zur Herausgabe des Handys aufgefordert. "Nachdem die Wuppertalerin schrie und auf sich aufmerksam machte, ließ der Täter von ihr ab. Er flüchtete zu Fuß und konnte beobachtet werden, wie er zudem gegen den Außenspiegel eines geparkten Honda Jazz schlug", heißt es weiter.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann durch Polizeibeamte aufgegriffen und festgenommen werden. Die Geschädigte habe bei dem versuchten Raub keine Verletzungen erlitten und das Fahrzeug sei geringfügig beschädigt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal