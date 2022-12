Wohnung unbewohnbar: Brand in Wuppertaler Mehrfamilienhaus

In einer Wohnung in der Wuppertaler Straße Hohenstein hat es gebrannt.

Wuppertal. Am Donnerstag hat es in einer Wuppertaler Wohnung gebrannt. Durch den Brand ist die Wohnung nun unbewohnbar, die Polizei ermittelt.

Gegen 14:25 Uhr am Donnerstag (22. Dezember) ist ein Wohnungbrand in der Straße Hohenstein in Wuppertal gemeldet worden. Im Untergeschoss hat es in einer Wohnung geraucht.

Die Brandursache sei weiterhin ungeklärt und die Wohnung sei unbewohnbar, heißt es von der Polizei. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

(red.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal