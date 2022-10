Wuppertal: 17-Jähriger soll Sportwagen gestohlen haben

Ein 17-Jähriger soll in Wuppertal zwischen Samstag und Montag einen Maserati gestohlen haben.

Der mutmaßliche Täter habe sich zwischen Samstag (08.10.2022) und Montagmorgen (10.10.2022) unberechtigt Zutritt zum Hof eines Autohändlers am Deutschen Ring verschafft. Laut der Staatsanwaltschaft habe er zunächst vergeblich versucht, die dort abgestellten Fahrzeuge zu öffnen und zu starten.

Bei einem Maserati habe der Mann schließlich Erfolg gehabt und vor seiner Flucht ein gestohlenes Kennzeichen an dem Wagen angebracht.

Am Montagmorgen soll der Tatverdächtige mit dem gestohlenen Fahrzeug auf dem Rastplatz der Autobahnraststätte Nievenheim-West bei Dormagen gehalten haben. Offenbar sei es ihm dort nicht gelungen, das Auto erneut zu starten. Er habe sich von einer weiteren an der Raststätte anwesenden Person unter dem Vorwand eines technischen Defekts zum Bahnhof in Dormagen fahren lassen. Von dort aus sei er weiter nach Köln geflüchtet.

Dank der Hinweise und der Personenbeschreibung von Zeugen konnte die Bundespolizei den Mann schließlich am Kölner Hauptbahnhof festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter einen Haftbefehl gegen den 17 Jahre alten französischen Staatsbürger.

