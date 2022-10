Wuppertal: 86-Jährige verstirbt nach Unfall mit Fahrerflucht

Wuppertal. In Wuppertal hat es einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben. Dabei ist eine Seniorin (86) ums Leben gekommen. Die Polizei sucht einen Radfahrer.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte eine 86-Jährige am 9. Oktober gegen 12.55 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal zu kreuzen. Dabei wurde sie von einem Radfahrer erfasst, der entgegen der erlaubten Fahrtrichtung fuhr. Beide stürzten nach dem Zusammenprall zu Boden. Der laut Polizeiangaben etwa 28 bis 30 Jahre alte Radfahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Die 86-Jährige Seniorin verletzte sich schwer. Am Sonntag erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Seniorin verstirbt nach Unfall: Polizei bitte um Hinweise

Die Wuppertaler Polizei sucht weiter nach dem Radfahrer. Hinweise von Zeugen bitte an diese Telefonnummer: 0202/284-0. (red)

