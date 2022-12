Wuppertal: Bergisches Service-Center hat neue Öffnungszeiten

Wuppertal. Das Bergische Service-Center in Wuppertal startet mit neuen, kürzeren Öffnungszeiten in das Jahr 2023. Rückrufwunsch und Live-Chat möglich.

Unter der Rufnummer 0202 563-0 erreichen Bürgerinnen und Bürger das Bergische Service-Center in Wuppertal. Ab dem 1. Januar 2023 hat das Service-Center nur noch verkürzt geöffnet. Dann sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter montags bis freitags immer von 7.30 bis 18 Uhr zu erreichen.

Bislang war das Center von 7 bis 19 Uhr erreichbar. "Jetzt wird überprüft, wie gut die neuen, kompakteren Öffnungszeiten bei den Bürgern ankommen", erklärt die Stadt Wuppertal.

Beim Service-Center gibt es Auskünfte aus einer großen Wissensdatenbank, in der die unterschiedlichen Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe ihre Infos aktuell abspeichern. "So können viele Anliegen direkt mit einem Anruf geklärt werden", heißt es.

Rückruf und Live-Chat

Seit Dezember bietet das Service-Center einen weiteren Service an: Wer doch einmal länger als eine Minute in der Warteschleife bleibt, kann einen Rückrufwunsch hinterlassen. Seit November können Bürgerinnen und Bürger außerdem nicht nur telefonisch, sondern auch per Live-Chat mit dem Service-Center Kontakt aufnehmen. (red)

