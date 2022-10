Wuppertal: Festnahme und Wohnungsdurchsuchung nach Diebstahl

Wuppertal. Zwei Männer haben in Wuppertal mindestens aus einem parkenden Auto einen Diebstahl begangen. Ein Zeuge rief die Polizei.

Am Montag (10.10.) ist es gegen 13.05 Uhr auf der Bergstraße in Wuppertal zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto gekommen. Der Täter wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen. Auch eine Wohnung wurde von der Polizei durchsucht.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittag zwei Personen, die an einem geparkten Fahrzeug verdächtig zugange waren. Während ein Mann laut Polizei "Schmiere stand", griff der andere Mann in den Innenraum des Autos. Danach verschwanden die Männer in verschiedene Richtungen. Kurz darauf gelang es der herbei gerufenen Polizei beide Männer zu stellen.

Ein Mann konnte wegen eines vorliegenden Haftbefehls festgenommen werden. Ein Klappmesser wurde dabei beschlagnahmt. In der später durchsuchten Wohnung wurde laut Polizei hingegen nichts gefunden.

Die Ermittlungen dauern an, da noch ein weiteres ausgeraubtes Auto in der Nähe des Tatorts entdeckt wurde.

