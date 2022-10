Wuppertal: Fußball-Weltmeister Podolski eröffnet Döner-Laden

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski bei der Eröffnung seines Döner-Ladens in Köln. Bald soll auch eine Filiale in Wuppertal folgen. Foto: Henning Kaiser/dpa

Wuppertal. Gastro-Neueröffnung in Wuppertal: Fußball-Weltmeister Lukas Podolski geht bald mit einem Döner-Laden an den Start. Was bisher bekannt ist.

Die Gastro-Szene in Wuppertal wächst - und bekommt bald einen sehr prominenten Gastronom dazu: Fußball-Weltmeister Lukas Podolski will in Wuppertal bald einen Döner-Laden eröffnen.

Der Fußballstar betreibt seit einigen Jahren die Döner-Kette "Mangal Döner", die bald in Wuppertal eine neue Filiale eröffnen wird. Aus dem Standort wird aber noch ein großes Geheimnis gemacht. "Coming soon - mehr Infos in Kürze" lassen die Betreiber von "Mangal" auf ihrer Instagram-Seite verlauten. In den Kommentaren wird bereits fleißig gerätselt, wo genau der Döner-Laden entstehen soll.

Mangal-Döner von Podolski: Bald auch in Wuppertal

Mit dem Anspruch "den besten Döner Kölns" anzubieten, eröffnete Lukas Podolski 2018 die erste Filiale in Köln. Mittlerweile gibt es sechs Mangal-Läden in der Domstadt und Filialen in Bergisch Gladbach, Bonn und Bergheim. Bald dann auch in Wuppertal.

