Wuppertal: Mann wird von Jugendbande im RE 4 geschlagen

Die Bundespolizei ermittelt in Wuppertal gegen eine Jugendbande wegen Körperverletzung.

Wuppertal. Ein 40-jähriger Mann ist im RE4 von einer 16-köpfigen Jugendgruppe angegriffen worden, anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Südstadt.

Ein 40-jähriger Mann ist laut Polizei in einem Regionalexpress-Zug von Jugendlichen attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend (22.12.) Nach Angaben der Polizei soll der Mann im Wuppertaler Hauptbahnhof im RE4 von einigen Jugendlichen aus einer 16-köpfigen Gruppe angegangen worden sein. Kurz vor dem Halt Wuppertal Hauptbahnhof sollen sie versucht haben, den Mann zu bespucken. Als der Mann aufgestanden sei, hätten mehrere Jugendliche ihm ins Gesicht geschlagen, so die Polizei weiter.

Anschließend sei die Gruppe beim Halt im Wuppertaler Hauptbahnhof in Richtung Südstadt geflohen. Bundespolizisten entdeckten drei mutmaßliche Mitglieder der Gruppe und brachten sie auf die Wache. Ein 14-Jähriger ist von dem 40-jährigen Mann identifiziert worden. Die Jugendlichen konnten nach Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten die Wache wieder verlassen.

Der Mann wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 14-jährigen Verdächtigen wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizei ermittelt gegen die flüchtigen Jugendlichen. (red)

