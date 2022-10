Wuppertal: Zwei Verletzte nach Unfall auf Remscheider Straße

Wuppertal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Remscheider Straße in Wuppertal wurden zwei Menschen verletzt - eine Person davon schwer.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14 Uhr in der Kurve auf der Remscheider Straße in Wuppertal zu einem Autounfall. Ein 79-jähriger und 73-jähriger Autofahrer verletzten sich dabei. Der 79-Jährige fuhr auf der Remscheider Straße mit seinem Wagen in Richtung Solingen. Dabei kam er laut Polizei aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Auto in den Gegenverkehr und sorgte so für einen frontalen Zusammenstoß mit dem Auto des 73-Jährigen.

Während sich der 79-jährige Mann wurde nur leicht verletzte, erlitt der 73-Jährige allerdings schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der enstandene Sachschaden liegt bei 12.000 Euro. (red)

