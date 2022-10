Mit Hubschrauber: Polizei Wuppertal verhaftet Kabeldiebe

Wuppertal. Einsatz für die Polizei Wuppertal: Auf der Jagd nach zwei Kabeldieben setzten die Beamten in der Nacht auch einen Polizeihubschrauber ein.

Diesmal brauchte es die Luftunterstützung um Einbrecher in Wuppertal zu fangen. Die Diebe wollten Kabel klauen und waren zuvor in eine Firma eingestiegen.

Laut Polizei hatten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen (6. Oktober) an der Dickestraße in Wuppertal-Ronsdorf bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Streife nahm daraufhin drei Männer fest.

Hubschrauber im Einsatz: Die Polizei stellte einen weiteren Täter dank Luftunterstützung

Ein anderer Komplize hatte die geklauten Kabel zu einem nahegelegenen Parkplatz gebracht. Bei Eintreffen der Polizei war er dann in Richtung einer Gartensiedlung geflüchtet und konnte verfolgt und festgenommen werden. Die Ermittlungen zum weiteren Tathergang dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal