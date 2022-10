Wuppertal: Betrüger rauben zwei Leute mit gleichem Trick aus

Wuppertal. Zwei Wuppertaler wurden Opfer eines perfiden Trickbetrugs. Mit ähnlichen Methoden erschlichen sich die Täter so Geld, Schmuck und sogar Gold.

Wie schnell Wertgegenstände mit einem Trick erbeutet werden könne, zeigt eine Masche aus Wuppertal. Hier wurden zwei Personen um ihr Eigentum gebracht.

Laut Polizei ereignete sich der erste Betrug am Mittwoch gegen 12:30 Uhr am Rabenweg in Wuppertal-Elberfeld. Dabei hat eine bislang unbekannte Frau eine 87-jährige Wuppertalerin angerufen und sich als ihre Tochter ausgegeben. Die vermeintliche Tochter erklärte, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe und geflüchtet sei. Bei dem Verkehrsunfall soll eine schwangere Frau getötet worden sein. Unter dem Vorwand einer Haftstrafe zu entgehen, forderte eine falsche Polizistin die 87-Jährige am Telefon auf, eine Kaution zu hinterlegen.

Daraufhin hatte die Seniorin gegen 15.30 Uhr bei sich Zuhause einen Beutel mit größeren Bargeldsummen einer Täterin übergeben. Die Frau, die das Geld entgegen genommen hat, zeichnete sich durch eine schlanke Figur, helle Haut und blonde lange Haare aus.

Trickbetrug in Dortmund: Zweite Person mit ähnlichem Trick ausgeraubt

Der zweite Fall an diesem Tag ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Kasinostraße. Das Vorgehen war dasselbe. Diesmal erhielt ein Wuppertaler einen Anruf eines vermeintlichen Kriminalpolizisten. Dieser gab an, dass seine Schwester einen Verkehrsunfall verursacht habe und dabei eine schwangere Frau getötet worden sei. Auch hier wurde unter dem Vorwand einer Haftstrafe eine Kaution gefordert.

Wieder hatte der Grund funktionierte und der Wuppertaler übergab Bargeld, sowie Gold und Schmuck an eine unbekannte Frau, die im Anschluss in Richtung Finanzamt flüchtete. Die Verdächtige, die die Wertgegenstände entgegennahm, war circa 30 Jahre alt, schlanke, blond, hatte eine silberne Brille und eine rosa Maske auf.

Jetzt sucht die Polizei nach den Betrügern. Hinweise an die Polizei Wuppertal bitte an diese Telefonnummer: 0202/284-0. (red.)

