Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Wuppertal

Die Märkische Straße in Wuppertal musste wegen eines Unfalls am Samstag (08.10.) in beide Richtungen gesperrt werden.

Wuppertal. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen sind am Samstagabend gegen 22.50 Uhr in Wuppertal zwei Personen verletzt worden.

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen sind am Samstagabend (8. Oktober) gegen 22.50 Uhr auf der Märkischen Straße in Wuppertal zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war die 27-jährige Pkw-Fahrerin in Richtung der Straße Einern unterwegs und wollte in die Straße Stahlsberg abbiegen. Ein ihr entgegenkommender 47-Jähriger verlor in diesem Moment die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mann fuhr in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem BMW der 27-Jährigen zusammen. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 27-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.

Dem Mann wurde eine Blutprobe wegen Hinweisen auf Alkoholkonsum entnommen, heißt es von der Polizei weiter. Die Märkische Straße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt und die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 22.000 Euro geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal