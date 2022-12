Der Enkeltrick funktioniert auch via WhatsApp. Zwei Wuppertaler sind auf eine falsche Tochter hereingefallen. (Symbolbild)

Internetkriminalität Zwei Wuppertaler betrogen - Enkeltrick via WhatsApp?

Wuppertal. Zwei Wuppertaler sind über den Messenger WhatsApp um eine vierstellige Summe betrogen worden. Die Masche kennen wir bereits als Telefonbetrug.

Betrüger rufen Senioren an und behaupten, ihre Enkel zu sein. Es sei etwas schlimmes vorgefallen, sie bräuchten schnell Geld und viele Omas und Opas helfen dann auch. Diese Masche ist allgemein als der Enkel-Trick bekannt. Wie es aussieht, funktioniert diese Betrugsmasche auch via WhatsApp: Am Mittwoche, 14.11.2022, sind zwei Wuppertaler Opfer dieses Musters geworden.

Falsche Tochter meldet sich auf WhatsApp

Eine 52-jährige Wuppertalerin sowie ein 70-jähriger Mann aus Wuppertal haben am Mittwoch über den Messenger WhatsApp eine Nachricht erhalten. In dieser Nachricht, welche von einer unbekannten Nummer gesendet wurde, gaben sich die Betrüger als die jeweilige Tochter aus.

Aufgrund technischer Probleme könne das Familienmitglied keine Überweisung mehr tätigen. In beiden Fällen bat die falsche Tochter um die Überweisung eines vierstelligen Betrages.

Unmittelbar nach der Überweisung sei den Opfern bewusst geworden, dass es sich nicht um ein Familienmitglied gehandelt habe. Die 52-Jährige und der 70-Jährige haben sich daraufhin sofort bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei warnt

Die Polizei Wuppertal rät dazu, sich in solchen Situationen nicht drängen zu lassen. Das gehört zur Verunsicherungstaktitk. Geben Sie vor allen Dingen keinen finanziellen Aufforderungen via Messenger-Dienst, SMS oder E-Mail nach. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen besser selber noch einmal. Stellen Sie Fragen und versuchen Sie mehr Informationen abzufragen, welche die Betrüger nicht wissen können.

Aber sprechen Sie vor allem in der Familie über solche Szenarien und sensibilisieren Sie sich gegenseitig für solche eine Situation. (red)

