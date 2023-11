Der Weihnachtsmarkt in Barendorf lockt stets viele Besucher an. Auch in diesem Jahr ist wieder etwas geplant.

Menden. Die Adventszeit 2023 rückt näher: Im Sauerland gibt es wieder zahlreiche besondere Weihnachtsmärkte. Die Termine rund um Menden im Überblick.

Im Sauerland und der näheren Umgebung ist wieder einiges los: Der Duft von gebrannten Mandeln liegt förmlich schon in der Luft und in der Region gibt es zahlreiche Ausflugsziele, die die Vorweihnachtszeit versüßen. Welche Weihnachtsmärkte und besonderen Winteraktionen finden in und um Menden statt? Gibt es Geheimtipps in der Nähe von Menden? Wir haben eine Auswahl der besten Weihnachtsmärkte zusammengestellt:

Mendener Winter und Biathlon mitten in der Stadt

Menden: Der Mendener Winter ist ein Wochenende ganz im Sinne von Weihnachten mitten in Menden. Das Stadtmarketing verspricht ein spannendes Programm und eine Atmosphäre, die auf das Fest einstimmt. Freitag und Samstagabend sorgt Live-Musik für gute Stimmung. Auch in diesem Jahr wird die sogenannte Wechselhütte wieder fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes sein. Dabei handelt es sich um eine vom Stadtmarketing bereit gestellte Weihnachtshütte, die tageweise von sozial engagierten Vereinen sowie von Fördervereinen von Schulen und Kitas kostenfrei gemietet werden kann. Anfragen über das Stadtmarketing.

Am Samstag findet der 2. Mendener Biathlon statt – von 10 bis 17.30 Uhr auf dem Marktplatz. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie und die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Wo? Innenstadt Menden, Musik vor dem Alten Rathaus.

Wann? 8. bis 10. Dezember 2023

Eintritt? Frei.

Eislaufen mitten in Hemer – bis in den Januar hinein

Hemer: Auf dem Himmelspiegel im Sauerlandpark Hemer wird es in diesem Jahr wieder den Sparkassen-Wintergarten geben. Wärme und Gemütlichkeit bietet dann die Sauerlandpark-Alm. Bei Glühwein, Flöff oder einem Frischgezapften genießen die Menschen die kalten Wintertage. Bis ins neue Jahr können Besucher auf der fast 600 Quadratmeter großen Eisfläche, die zum Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen einlädt, Spaß haben.

Wo? Sauerlandpark Hemer

Wann? 15. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024

Eintritt: Frei. Nur wer Eislaufen will, muss ein Ticket lösen.

Am Himmelsspiegel im Sauerlandpark Hemer ist auch in diesem Winter wieder einiges los. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Bock auf Künstler im winterlichen Gewand? Winter-Spektakulum auf der Burg Altena

Altena: Auf der Burg Altena gibt es auch in diesem Jahr wieder das beliebte Spektakulum. Die Burg Altena im warmen Licht, weihnachtliche Wohlgerüche und ausgelassene Stimmung – diese romantische Atmosphäre lässt einen Besuch des Winter–Spektakulums zu einem Erlebnis werden. Zauberhafte Wesen, Akrobatik , Gaumen-Schmaus, Mitmach-Aktionen im Museum, Märchen und Geschichten, Feuer-Performance, viel Musik im Burghof und die beliebten Lichter-Führungen rund um die Burg Altena entführen die Besucher in eine andere Zeit. In diesem Jahr dabei: „Faelend“ als „The Charles Dickens Christmas Band“, Professor Abraxo und seine Straßengaukler, Wilhelmina Tausendwort und Jolly Snowman.

Wo? Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80, 58762 Altena.

Wann? Am ersten Adventswochenende, vom 1. bis 3. Dezember 2023. Die Zeiten: Freitag und Samstag von 17 bis 21 Uhr, Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Eintritt: 4 Euro pro Person/Tag inklusive Museen Burg Altena. Kinder und Jugendliche ab 6 bis 17 Jahren 2 Euro. Unter 6 Jahren: freier Eintritt.

Romantische Stunden beim Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichtmuseum verbringen

Hagen: „Der Weihnachtsmarkt erinnert an Postkarten aus Kindertagen“, das soll eine Besucherin des Romantischen Weihnachtsmarktes im Hagener LWL-Freilichtmuseum mal gesagt haben. Auf jeden Fall ist es aber ein stimmungsvoller Start in den Advent. In den illuminierten Fachwerkhäusern und geschmückten Hütten zeigen mehr als 85 handverlesene Aussteller Anspruchsvolles und Dekoratives aus Papier, Wolle, Stoff, Holz, Glas und Metall. Als Markt der leisen Töne gibt es nur Live-Musik von Chören und Orchestern, Alphörnern sowie weihnachtlichen Jazz und Pop. Jeden Nachmittag besucht St. Nikolaus den Weihnachtsmarkt.

Wo? Freilichtmuseum Hagen, Mäckingerbach, 58091 Hagen

Wann? Freitag, 1. Dezember, von 14 bis 21 Uhr, Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 21 Uhr.

Eintritt: Für Kinder bis 14 Jahre frei, Erwachsene zahlen Eintritt (Höhe ist noch nicht bekannt).

Parken: Parkplätze nur stark begrenzt verfügbar. Es wird dringend empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel und die eingesetzten Sonderbusse zu nutzen.

Weihnachtstreff in Neheim mit Eisbahn und Eisstockschießen

Arnsberg: In Neheim, einem Stadtteil von Arnsberg, können Besucher des Weihnachtstreffs sich auf Schlittschuh-Spaß freuen: Es wird eine große Eisbahn aufgebaut. Aber auch Eislaufmuffel kommen auf ihre Kosten: Eisstockschießen ist im Schatten des Sauerländer Doms erlebbar und man kann sich im Gasthaus „Zum Elch“ die Hände bei einem Glas Glühwein oder Punsch wärmen und sich von der anliegenden Gastronomie kulinarisch verwöhnen lassen. Auch für Musik wird gesorgt.

Wo? Neheimer Markt 2a, 59755 Arnsberg-Neheim.

Wann? Vom 24. November 2023 bis 7. Januar 2024.

Kosten? Eintritt frei. Kosten fallen fürs Eislaufen an.

+++ Ebenfalls einen Besuch in Fröndenberg wert: Das Weihnachtshaus mit 100.000 Lichtern - alle Infos +++

Weihnachtsmarkt mitten im Wildwald Vosswinkel – besondere Atmosphäre genießen

Arnsberg: Ebenfalls in Arnsberg, im Wildwald Vosswinkel, gibt es einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art für Familien. Der Weihnachts-Waldmarkt startet in diesem Jahr am 9. Dezember um 10 Uhr. Zahlreiche Aussteller und Kunsthandwerker zeigen in liebevoll dekorierten Holzhütten ihre außergewöhnlichen Sortimente. Bastelaktionen für Kinder, flackende Lagerfeuer und Kerzenlicht, leckere Spezialitäten und eine abendliche Märchenstunde sorgen für stimmungsvolle, vorweihnachtliche Stunden.

Wo? Wildwald Vosswinkel, Bellingsen 5, 59757 Arnsberg-Vosswinkel.

Wann? 9. und 10. Dezember sowie 16. und 17. Dezember, jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Eintritt: Kinder 4 Euro, Erwachsene 6 Euro.

Mehr Weihnachtsmärkte in der Region

Weihnachtsmarkt im Iserlohner Barendorf: Durch alte Gassen schlendern

Iserlohn: Das Weihnachtliche Barendorf im historischen Fabrikendorf am Baarbach zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten Westfalens. Es wird von den Städtischen Museen Iserlohn organisiert und findet traditionell am 2. und 3. Adventswochenende jeweils von 12 bis 19 Uhr statt. Das geschmückte Dorf beherbergt an den vier Veranstaltungstagen rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller in Hütten auf dem Gelände und in den Häusern. Geöffnet sind auch die Ateliers der in Barendorf ansässigen Künstler. Das Angebot der überwiegend nicht-kommerziellen Stände reicht von traditionsreicher Handwerkskunst und feiner Handarbeit bis zu eleganten, zeitgemäßen Designstücken. Zum ersten Mal dabei ist ein nostalgischer Walk-Act mit Flanier-Theater, der Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise in die „Belle Époque“ nimmt. Auf dem Markt sind außerdem regionale Partner des Museums sowie karitative Verbände vertreten. Für Speis und Trank sorgen lokale Gastronomen und Landwirte sowie Iserlohner Service Clubs.

Wo? Historische Fabrikanlage Barendorf, Im Barendorf, 58636 Iserlohn.

Wann? Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember 2023, 12 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag, 16./17. Dezember 2023, 12 bis 19 Uhr.

Parken: Empfohlen wird die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bushaltestelle „Barendorf“ befindet sich direkt am Eingang zum Veranstaltungsgelände.

Weihnachtsmarkt mit dem größten Weihnachtsbaum der Welt

Dortmunder Weihnachtsmarkt: Ob klassischer Weihnachtsmarktbummel oder mittelalterliches Abenteuer – in Dortmund haben die Besucher in der Vorweihnachtszeit die Qual der Wahl. Beliebt und umsonst ist der Dortmunder Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Dort steht der größte Weihnachtsbaum der Welt – 45 Meter hoch mit rund 48.000 LED-Lichtern. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist zudem einer der größten Weihnachtsmärkte Europas. An mehr als 250 Ständen mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, außergewöhnlichem Spielzeug und vielem mehr gibt es nahezu alles, was die Herzen in der Adventszeit höher schlagen lässt. Und auch für Kulinarik ist gesorgt. Mit dem jährlich wechselnden Motiv ist der Glühwein-Jahresbecher ein begehrtes Sammlerobjekt. Zusätzlich bietet die Weihnachtsstadt Stände und Unterhaltung für die ganze Familie.

Wo? Dortmunder Innenstadt und Marktplatz.

Wann? Vom 23. November bis 30. Dezember: montags bis donnerstags 11 bis 21 Uhr; freitags und samstags 11 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Glühwein- und Imbissstände sind eine Stunde länger geöffnet. Sonderöffnungstage: 24. Dezember von 11 bis 14 Uhr (nicht alle Stände), 26. Dezember von 12 bis 21 Uhr und 27. Dezember bis 30. Dezember von 11 bis 21 Uhr jeweils.

Eintritt frei.

Ein besonderes Erlebnis ist der Phantastische Lichter-Weihnachtsmarkt in Dortmund

Dortmund – Phantastischer Mittelalter Lichterweihnachtsmarkt: Er ist zu einem Magneten in der Region geworden, der Phantastische Mittelalter Weihnachtsmarkt im Dortmunder Fredenbaumpark. Im Licht tausender Fackeln und Feuer rund um einen See mit einer schwimmenden Brücke können Besucher flanieren. Der PLWM (kurz für „Phantastischer LichterWeihnachtsmarkt“) ist in diesem Jahr länger als je zuvor. Nach der Eröffnung am 23. November 2023 verwandelt sich die weitläufige Parkanlage diesmal bis zum 7. Januar 2024 in eine mystische Winterwunderwelt. Vom magischen Drachenland mit Dutzenden Drachenskulpturen über die mittelalterlichen Marktgassen mit ihren historischen Händlerständen und Handwerksvorführungen, bis hin zu dem von hunderten Fackeln beleuchteten Piratenlager, das mit dem Schiffswrack das wohl am meisten fotografierte Motiv des Marktes. Auch die schwimmende Brücke über den beleuchteten See gibt es wieder genauso wie die Kinderwelt und zahlreiche Auftritte auf den diversen Bühnen. Neu in diesem Jahr: Ein gigantisches 8-Master-Zirkuszelt auf der Fläche der bisherigen Konzertarena in der Mitte des Marktgeländes wird ab diesem Jahr die Heimat der großen Konzertbühne: Hier finden Sonderkonzerte statt.

Wo? Fredenbaumpark Dortmund. Infos zu Parkflächen unter phantastischer-lichterweihnachtsmarkt.de

Wann? 23. November bis 7. Januar. Die Öffnungszeiten variieren, ein Blick auf die Webseite kann sich lohnen. Generell: donnerstags 15 bis 22.30 Uhr, freitags 15 bis 0 Uhr, samstags 13 bis 0 Uhr, sonntags 13 bis 20 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Kinder (sieben bis 15 Jahre) zahlen 9 Euro, jüngere Kinder sind frei.

Kostenloses Kasperletheater beim Unnaer Weihnachtsmarkt

Unna: Der Weihnachtsmarkt in Unna findet statt auf dem Marktplatz, umgeben von Fachwerkhäusern, und zieht sich durch die Fußgängerzone. Die Unnaer Innenstadt verwandelt sich in ein Meer aus Lichtern. Rund 50 Händler bieten ihre Waren an. Das Sortiment erstreckt sich von Kunst über Handwerk und Schmuck bis hin zu einer Auswahl an Spielwaren. Zum siebten Mal schon sorgt der Unnaer Wintertreff auf dem Alten Markt für eine gesellige Atmosphäre nach Weihnachten. Ab dem 27. November gibt es außerdem täglich ein kostenloses Kasperletheater ab 15 Uhr am Alten Markt.

Wo? Unnaer Innenstadt.

Wann? Vom 20. November bis zum 22. Dezember 2023. Täglich 11.30 bis 19.45 Uhr. Totensonntag geschlossen.

Eintritt: frei.

Hinweis: Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich um eine kuratierte Auswahl an Märkten.

