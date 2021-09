Starkregen sorgt für vollgelaufene Keller in NRW

Symbolbild. Am Donnerstag hat es in einigen Landesteilen kräftig geregnet. Mancherorts liefen Keller voll.

Bergisch-Gladbach. Am Donnerstag haben Unwetter mit Starkregen erneut örtlich in NRW zu Überflutungen geführt. Schäden sind aber kein Vergleich mit denen vom Juli.

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und einige Unfälle mit Blechschäden: Ein Unwetter mit Starkregen hat am Donnerstagabend in einigen Teilen von Nordrhein-Westfalen für Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. In Bielefeld gingen am Donnerstabend 20 Notrufe ein, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag sagte. Allerdings seien es keine dramatischen Zustände gewesen.

Das Wasser sei vielerorts bereits abgelaufen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Ansonsten seien einige Straßen aufgrund von übergelaufenen Gullydeckeln überflutet gewesen, berichtete ein Polizeisprecher. Auf der Autobahn 33 habe es zudem einige Unfälle mit Blechschäden gegeben. Es kam demnach zu Teilsperrungen, Verletzte gab es nicht.

Dutzende Keller voll Regen - Lager laut Feuerwehr war aber „nicht dramatisch“

In Bergisch Gladbach führte der Starkregen am Abend ebenfalls zu Problemen - vor allem vollgelaufene Keller. Insgesamt habe es 43 Einsätze gegeben, sagte der zuständige Einsatzleiter der Feuerwehr, Axel Merten, am Freitag. „Die Lage war nicht dramatisch.“ Alle Einsätze seien noch am Abend abgeschlossen gewesen. Nur bei der Hälfte hätten die rund 75 Feuerwehrleute tätig werden müssen. Schwerpunkte waren Wasserschäden in den Stadtteilen Hand und Gronau. Verletzte waren der Feuerwehr zunächst nicht bekannt.

Auch im Hochsauerlandkreis führte der Regen zu wenigen Einsätzen. Insgesamt habe es für Polizei und Feuerwehr aber keine Schwierigkeiten gegeben, sagte ein Sprecher. Aber auch hier hieß es, der Starkregen sei kein Vergleich gewesen mit dem von Mitte Juli.

Am Freitag sind in NRW nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter Schauer und örtlich Gewitter möglich. Dabei seien lokal auch Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter schließlich. Während am Samstag laut DWD noch einzelne Schauer auftreten, bleibt es am Sonntag meist trocken.

