Stichwort: Die Initiative „Live am Stein“

Die Initiative „Live am Stein“ hat Erfahrung beim Managen von Veranstaltungen in Blankenstein. Am vergangenen Wochenende, stellte sie ihre Professionalität wieder unter Beweis, als sie Ladenlokale wie das Yogaboot7 oder das Café Z in Blankenstein für Konzerte nutzte. Im September 2019 richteten Jörg Lenk, Dennis Walter und Jörg Rajewitz das Blankensteiner Platzkonzert aus.

Das Stadtfest Blankenstein wird am Pfingstwochenende von Freitag, 30. Mai, bis Montag, 1. Juni 2020, stattfinden. Auch hier wollen die Initiatoren ihr Steckenpferd – die Live-Musik – in die Programmgestaltung einfließen lassen.