Stimmen Sie ab: Kommt die Schulöffnung zu früh?

Die Schulen in NRW sind seit Donnerstag wieder für einen Teil der Schüler geöffnet.

Hagen. Trotz Kritik und Widerständen öffnet NRW die Schulen in der Corona-Krise schrittweise wieder. Richtig oder verfrüht? Stimmen Sie hier ab.

Fast sechs Wochen nach der Schließung der Schulen in NRW wegen der Corona-Krise öffnen viele am Donnerstag erstmals wieder ihre Pforten für Tausende Prüflinge. Das Schulministerium rechnet mit maximal 250.000 von insgesamt 2,5 Millionen Schülern in NRW.

Den knapp 90.000 Abiturienten ist es freigestellt, wieder zur Schule zu kommen, weil sie nach den Osterferien ohnehin keinen regulären Unterricht mehr gehabt hätten. Für Schüler, die vor anderen Abschlussprüfungen stehen, gilt dagegen Schulpflicht.

Heftige Kritik am frühen Schulstart in NRW

Die CDU/FDP-Koalition in NRW nutzt mit der Entscheidung die früheste Option einer Bund-Lä nder-Vereinbarung zur Schulöffnung – und erntet dafür heftige Kritik. Oppositionsparteien sowie Schüler- und Lehrervereinigungen haben erhebliche Bedenken wegen gesundheitlicher Risiken für Schüler, Lehrer und deren Angehörige.

Wie sehen Sie das? Kommt die Schulöffnung in NRW zu früh oder ist die Entscheidung richtig?

Stimmen Sie hier ab