Stimmen Sie ab: Sind höhere Strafen im Verkehr angemessen?

Hagen. Von Dienstag an müssen Autofahrer neue Vorschriften beachten, für viele Vergehen gibt es höhere Strafen. Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab!

Autofahrer sollen mehr Rücksicht auf Radfahrer und auch Fußgänger nehmen – so lässt sich das Ziel der neuen Verkehrsregeln zusammenfassen. Auch Carsharing und Elektroautos sollen mit der geänderten Straßenverkehrsordnung, die an diesem Dienstag (28. April 2020) in Kraft tritt, Vorteile bekommen. Wer dagegen zu schnell fährt, unerlaubt eine Rettungsgasse nutzt oder andere behindert, muss sich auf härtere Strafen gefasst machen.

Beim ADAC stoßen die Neuregelungen auf Kritik: „Autofahrer müssen wissen: Geschwindigkeitsverstöße werden sowohl innerorts als auch außerorts deutlich früher mit Fahrverbot belegt – unabhängig von der Gefährdungssituation und ohne ausreichende Differenzierung“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand.

Wir wollen Ihre Meinung wissen: Wie stehen Sie, liebe Leser, zum neuen Bußgeldkatalog? Halten Sie höhere Strafen für angessen?

(mit dpa)