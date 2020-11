Amsterdam. Von wegen altes Eisen: Die "DJ Mag"-Leser haben David Guetta zum beliebtesten DJ der Welt gewählt. Dafür hat er sich musikalisch neu erfunden.

2020 ist in allen Belangen ein besonderes Jahr. Die Corona-Pandemie hat die Musik-Industrie schwer getroffen. Die Clubs sind geschlossen, der Festival-Sommer ausgefallen – und damit die Haupteinnahmequelle für viele Akteure der elektronischen Musik-Szene. Manche DJs zogen sich in den letzten Monaten fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück, andere bewiesen Präsenz durch Radio-Shows und private Livestreams und ließen ihrer Kreativiät in ihren Musik-Studios freien Lauf.

Dabei hat es ein Superstar geschafft, sich komplett neu zu erfinden und schaffte es im Alter von 53 Jahren an die Spitze der DJ-Szene. Die Leser des DJ Mag wählten David Guetta erstmals nach zehn Jahren wieder zum beliebtesten DJ der Welt. Sein Weg vom pop-trächtigen Dance-Sound zurück in die Welt der Club-Musik und des Underground mündete in einem neuen Musik-Stil, den der Franzose mit seinem dänischen Produzenten-Partner Morten „Future Rave“ taufte.

David Guetta: "EDM klingt seit fünf Jahren gleich"

Damit er hat er dem EDM-Genre, das seit Jahren die Massen auf Festivals wie Parookaville, Tomorrowland und Ultra begeistert, aber sich musikalisch-innovativ nicht viel bewegt, neues Leben eingehaucht. David Guetta sagte jüngst in einem Interview (nachzuhören im Podcast des Kölner Clubs Bootshaus), dass EDM seit fünf Jahren gleich klinge.

Als DJ stand er sowieso vor einem Problem, nachdem er sich mit seinem Alter Ego Jack Back bereits seit zwei Jahren Richtung Underground bewegt hatte: „Wenn ich die Musik auf Festivals gespielt hätte, die ich am liebsten mag, hätte das beim Publikum nicht funktioniert.“ Wenn Guetta aber nur EDM spielte, war er selbst nicht glücklich. „Deshalb wollte ich einen Sound kreieren mit der Energie der frühen 90er Jahre, der aber trotzdem modern klingt. So wurde es eine Kombination aus Underground mit der EDM-Energie und einigen Elementen aus Techno und Trance“, beschreibt der Superstar sein musikalisches Werk „Future Rave“.

Franzose gewinnt zum zweiten Mal die "Top 100"-Wahl des DJ Mag

Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Songs aus dem neuen Genre wie „Kill me slow“ oder dem Remix seines Radio-Hits „Let’s Love“ bereits veröffentlicht. Im Rahmen der Preisverleihung zur neuen Nummer 1 des DJ Mag spielte Guetta ein einstündiges DJ-Set vollgepackt mit exklusiven Versionen seines „Future Rave“-Sounds.

Der Franzose muss schon ein bisschen schmunzeln, wenn er auf seine beiden „Nummer 1“-Titel beim DJ Mag schaut: „Vor zehn Jahren habe ich gewonnen, weil ich kommerzieller geworden bin. Jetzt gewinne ich, obwohl ich weniger kommerziell bin als der Rest der EDM-Szene“.

Spektakuläre Livestreams von Guetta in Lockdown-Zeit

Bis jetzt konnte David Guetta seine neue Musik nur virtuell seinen Fans präsentieren. Unter anderem gab es 2020 zwei spektakuläre Livestreams – während des ersten Lockdowns im Frühjahr hatte er sein Mischpult an einem Pool in den Hochhaus-Schluchten von Miami aufgebaut und seine Fans tanzten auf dem Balkon und schauten den Auftritt live im Netz auf Youtube. Das wiederholte er im Mai, als er in New York auf dem Rockefeller Center spielte. Mit den beiden Gigs sammelte er bei 50 Millionen Zuschauern weltweit mehr als 1,5 Millionen Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus.

Während seiner Dankesrede in Amsterdam machte Guetta auf die Probleme in der Musik-Industrie aufmerksam: „Millionen haben ihre Arbeit verloren und Regierungen auf aller Welt haben es versäumt, die Bedeutung der Musik und Unterhaltungsbranche anzuerkennen. Sie brauchen Support, so wie alle anderen. Kultur darf nicht aufs Abstellgleis gestellt werden.“

Festivals wie Parookaville brauchen für 2021 eine klare Perspektive

Letztlich brennt Guetta darauf, seinen neuen „Future Rave“-Sound auf einer großen Bühne zu spielen. Ob dies schon 2021 möglich ist, hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

In einem anderen Bootshaus-Podcast hat sich jüngst erst Parookaville-Mitorganisator Bernd Dicks zu dem Thema geäußert. Er schreibt den Festival-Sommer 2021 noch nicht ab, aber der Weezer stellt auch klar, dass Festivals für 2021 frühzeitig für die Planungen eine klare Perspektive brauchen: „Auf ein Festival mit Abstand und Maske haben wir keinen Bock“, stellt Dicks mit Blick auf Parookaville 2021 klar.

Tomorrowland plant digitale Silvester-Party mit vielen DJ-Stars im Line up

Die Macher des belgischen Festivals Tomorrowland haben bereits im Sommer ein technisch sehr auf wendiges Digital-Event namens „Tomorrowland Around the World“ auf die Beine gestellt und laden nun am 31. Dezember zur großen virtuellen Silvester-Party. Die Tickets für die Festival-Welt kosten ab 20 Euro.

Der Vorverkauf für das Tomorrowland-Event startet am Dienstag, 17. November. Zum Line up gehören Stars wie Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix und natürlich „Nummer 1“-DJ David Guetta, der gleich zweimal (auch mit seinem Alias Jack Back) auftreten wird.

