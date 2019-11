Essen. Kreißsaal mit angeschlossener Kinderklinik, in der Wohlfühl-Atmosphäre eines Geburtshauses oder gar zu Hause: Was Schwangere beachten sollten.

An welchem Ort bringen wir unser Kind zur Welt? Eine Frage, die viele werdende Eltern umtreibt. Das wissen auch Andrea Vossbrink und Désirée von Bargen: Mit ihrem Team der Essener Beratungsstelle Donum Vitae helfen sie im Jahr rund 500 Schwangeren.

Der beste Berater bei normalem Schwangerschaftsverlauf sei das eigene Bauchgefühl, empfiehlt Andrea Vossbrink: „Man muss sich wohl fühlen – sowohl mit den Räumen als auch mit dem Personal“, sagt die Schwangerschaftsberaterin. Vor allem aber müssten werdende Eltern wissen, wie viele Möglichkeiten zur Entbindung es gebe – auch abseits der klassischen Klinik: „Der Trend geht wieder zurück zur möglichst natürlichen Geburt, deswegen haben Geburtshäuser einen so großen Zulauf“, hat Vossbrink beobachtet.

Bonding spielt auch in Kliniken immer größere Rolle

Gleichzeitig versuchten auch die großen Klinik immer mehr, Zeit und Raum für das so genannte Bonding zu geben, also die gezielte körperliche Bindung zwischen Eltern und Baby zu stärken. „Man sollte sich früh über die Möglichkeiten in seiner Umgebung informieren, etwa bei Kreißsaalführungen“, empfiehlt auch Hebamme Désirée von Bargen. Eine wichtige Frage sollten Eltern dann stellen: Wie viele Hebammen pro Schicht im Einsatz sind: „Leider wurde in der Geburtshilfe in den vergangenen Jahren enorm gekürzt“, weiß von Bargen.

Beraterin Andrea Vossbrink von Donum Vitae.

Nicht allzu sehr verlassen sollte man sich hingen auf die Erfahrungsberichte anderer Mütter: „Jede Geburt ist genau so individuell wie das Kind. Und jede Frau erlebt sie anders. Während sich die eine Frau im Krankenhaus sehr gut betreut gefühlt hat, haben andere vielleicht negative Erfahrungen gemacht.“ Deswegen sei es wichtig, sich schon im Vorfeld der Geburt einen persönlichen Eindruck vor Ort zu machen. „Wo wird wie auf meine Bedürfnisse eingegangen? Das sollten sich die Mütter fragen“, empfiehlt von Bargen.

Quartiershebammen versuchen den Beratungsbedarf aufzufangen

Generell beklagt sie den dramatischen Hebammen-Rückgang: Wer für die Zeit nach der Geburt eine Fachkraft suche, sei in der 16. bis 18. Schwangerschaftswoche oft schon zu spät dran. Mit Projekten wie den „Quartiershebammen“ werde versucht, den Beratungsbedarf ein Stück weit aufzufangen. Bei verschiedenen Trägern wie Awo, SkF oder eben Donum Vitae sind die Projektstellen angesiedelt. Die Hebammen beraten Schwangere, vor allem solche in Konfliktsituationen. Ein Großteil der Kosten trägt das Land NRW. „Die Finanzierung endet aber leider Ende 2020“, bedauert von Bargen.

