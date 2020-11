Wenn das Leben unbehaglich wird: Machen wir es uns gemütlich

Essen. Zuhause ist es im Winter eh am schönsten - und mit ein paar einfachen Dekorationsideen lässt sich das heimelige Gefühl noch steigern.

Der Winter naht. Eine Zeit, in der wir uns umso mehr auf unser heimeliges Zuhause freuen, so gut uns die frische Luft draußen auch tun mag. Zuhause wartet wohlige Behaglichkeit, hier fühlen wir uns geborgen, wenn draußen der Wind pfeift und die Temperaturen sinken.

Ein paar gute Dekorationstipps für die kalte Jahreszeit kann die Wohlfühlatmosphäre sogar noch steigern. Es gibt viele, wir haben eine kleine Auswahl. Dabei überspringen wir den Advent und die Weihnachtszeit: Wenn es an der Zeit ist, Tannenbäume zu entsorgen und Christbaumkugeln, Adventskränze und all den anderen Festtagsschmuck wieder in die Kisten zu packen, liegt ein gutes Stück Winter noch vor uns. Es ist die Zeit für einen dekorativen Neuanfang – machen wir es uns so richtig schön.

Der Wald ist ein Ort toller Deko-Elemente

Und was gibt es gemütlicheres als Kissen, in die man sich so richtig reinkuscheln kann? Nun, sie liegen sommers wie winters auf Stühlen, Sofas, Sesseln oder liegen auf Betten. Winterliche Motive geben ihnen aber in der kalten Jahreszeit einen wunderbaren Look. Und: Man kann sie, wer mag, auch auf Fensterbänke, Treppenaufgänge oder dem Kaminsims drapieren – und überall dort, wo man im manchmal hastigen Alltag nicht drüber stolpern kann. In verschiedenen Größen und in aufeinander abgestimmten Farben. Herrlich.

Foto: iStock

Da freut man sich doch, nach Hause zu kommen und sich – in Decken gehüllt (übrigens auch ein wunderbares Dekorations-Accessoire) – auf die Coach zu legen. Vielleicht liegt ja gerade ein ausgiebiger Waldspaziergang hinter einem? Dann beim nächsten Mal bitte die Augen offenhalten: Der Wald ist ein Fundus ein tollen Deko-Elementen. Zweige oder Tannenzapfen – die Deko liegt quasi auf der Straße, also auf dem Waldboden. Sie können in den heimischen vier Wänden dann Schalen oder Tische weiter aufwerten.

Foto: iStock

Und wo wir gerade in der Natur sind: Schöne und frische Blumen sind auch im Winter zu haben. Sie erfreuen mit bunten Klecksen in der Wohnung, wenn es draußen grau und ungemütlich ist. So kommt Leben „in die Bude“ – spätestens jetzt steigt die Vorfreude auf den Frühling.

Pastellfarben sind eine Alternative

Die Festtage waren geprägt vom Schein der Kerzen – hat man sie verbannt, wird einem die Abwechslung im ersten Moment wahrscheinlich guttun. Aber ganz ehrlich: Die natürliche Wärme und Gemütlichkeit, die von ihnen ausgeht, wird man schon sehr bald vermissen. Und Kerze ist ja nicht gleich Kerze: Das warme, aber irgendwie auch sehr dominante Festtagsrot muss es ja nicht wieder sein. Wie wäre es mit Weiß – oder Grautönen? Pastellfarben sind eine wohltuende Alternative.

Und ein Letztes: Basteln ist eine wunderbare Möglichkeit, zu zweit oder mit der ganzen Familie Zeit zu verbringen. Winterliche Mobiles (beispielsweise Schneeflocken) oder Girlanden zieren jeden Raum und geben dem Zuhause noch mal eine individuelle Note. Viel Spaß!