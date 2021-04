Beten reicht nicht: Klinikchef für drei Wochen Voll-Lockdown

Im Videocast: Prof. Werner fordert Total-Schließung des Landes, um dann die Systeme für Tests und Kontaktnachverfolgung zu perfektionieren.

„Beten wird nicht reichen“: Einen kompletten Lockdown bis zum Muttertag am 9. Mai fordert der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, um eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. In unserem Videocast "19 - die DUB-Chefvisite" warnt er: „Aussitzen genügt nicht. Eine Pandemie verzeiht keine Verzögerung. Wenn die Zahlen weiter hochgehen, läuft uns die Zeit davon.“

Angesichts der aggressiven britischen Variante des Coronavirus dürfe es nicht mehr um die Frage gehen, „ob man um 20 oder um 21 Uhr mit der Ausgangssperre beginnt“. Betriebe und Schulen müssten geschlossen werden. Der Mediziner verweist dabei auf positive Erfahrungen aus anderen Ländern, zum Beispiel Portugal.

Den Lockdown nutzen, um die Systeme zu digitalisieren

In einem etwa dreiwöchigen Voll-Lockdown müsse dann „Tag für Tag, Stunde für Stunde“ daran gearbeitet werden, die Systeme für Tests und Kontaktnachverfolgung zu digitalisieren, unterschiedliche Angebote untereinander kompatibel zu machen und mit den Gesundheitsämtern zu vernetzen, fordert der Mediziner. So könnten Tausende Todesfälle und eine Zunahme der Langzeitfolgen einer Infektion verhindert werden. Solche Long-Covid genannten Gesundheitsprobleme entwickelten sich zu einem „echt relevanten Thema – auch volkswirtschaftlich“, mahnt Werner.

Wie China die Elektromobilität vorantreibt

China entwickelt sich bei der Elektromobilität zu einem starken Konkurrenten für die deutsche Autobranche. „Der Wettbewerb kommt nicht mehr nur aus dem Westen“, sagt der Mobilitätsexperte und Vorstandschef der Ergo-Direktversicherung, Karsten Crede, in der Sendung. Er beobachtet ein „Aufrüsten der chinesischen Autoindustrie“ in diesem Bereich, dass durch die einfachere Fertigung von E-Autos und staatliche Subventionen erleichtert werde. Die Kfz-Versicherer müssten auf den Wandel der Mobilität und die stärkere Digitalisierung des Verkehrs reagieren, so Crede. Diese müssten sich zum Beispiel „sehr viel intensiver mit neuen Technologien beschäftigen“, um deren Risiken richtig einschätzen zu können.

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Am Dienstag, den 20. April, sind die Influencerin und Moderatorin, Cathy Hummels, sowie der Geschäftsführer der Luca-App, Patrick Hennig, als Talk-Gäste dabei. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUB-magazin.de!

Eine Sammlung der bisherigen Sendungen gibt's auf der Themenseite zur "Chefvisite"

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++