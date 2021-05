Klinikchef: Kinderimpfung nicht zu Lasten von Risikogruppen

Essen. Im Videocast: Spitzenmediziner mahnt, gefährdete Patienten in Debatte um Schülerimpfungen nicht zu vergessen. Autobranche profitiert von Pandemie

Risikogruppen wie Asthmatiker und andere Vorerkrankte „verdienen unsere unbedingte Aufmerksamkeit“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, mahnt in der Debatte um die Impfung von Schülern, „die vielen Vorerkrankten nicht zu vergessen, die noch nicht geimpft sind“. Diese gebe es „quer durch alle Altersgruppen, auch von 12 bis 15 Jahren“, betont Werner in unserem täglichen Videocast „19 – die Chefvisite“. „Sie sind bei einer Infektion teilweise ums Leben bedroht“, so der Mediziner.

Risikopatienten sollten weiter bevorzugt geimpft werden

Vorerkrankte müssten daher weiter Vorrang beim Zugriff auf die begrenzte Menge an Impfstoffen erhalten – trotz der „verständlichen Diskussion“ um die Impfung von Kindern und Jugendlichen nach dem gestrigen Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Auto erlebt gerade eine Renaissance wegen der Pandemie

Als eine Folge der Pandemie erlebe der Pkw als Beförderungsmittel eine Renaissance, berichtet der Vorstandschef des Scheibenspezialisten Junited Autoglas, Michael Schnitzler, in der Sendung. Diese Hochphase des Autos wird nach seiner Einschätzung zwei bis drei Jahre andauern, weil die Menschen vielfach auch weiterhin das Infektionsrisiko im öffentlichen Personenverkehr scheuten. Weil die dritte Welle der Pandemie in Deutschland abklinge, wachse aber die Mobilität wieder.

Auch Autovermieter vermelden wieder Zuwächse

Wieder zunehmenden Verkehr bemerkt auch der Deutschlandchef des Autovermieters Avis, Alexander Schuricht: „Der Tiefpunkt ist überwunden“, resümiert er für die Branche. Allerdings hinke die Erholung im Bereich Geschäftsreisen noch hinterher. Diese werde aber rasch folgen, ist Schuricht überzeugt. Laut einer Umfrage vermissten „76 Prozent der Geschäftsreisenden den direkten Kontakt“ zu ihren Businesspartnern. Ihnen sei vor allem eine „sehr flexible Reiseplanung“ wichtig, die Avis zu ermöglichen versuche.

