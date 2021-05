Nachweis der Corona-Impfung: „Vertraut den Bürgern!“

Essen. Im Videocast: Warum der Chef der Essener Uniklinik beim Impfnachweis doppelgleisig fahren würde. Und: Künstlicher Intelligenz für Intensivstation

Bei der anstehenden Übertragung des Corona-Impfnachweises in ein digitales Format fordert der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, von den Behörden, „den Bürgerinnen und Bürgern zu vertrauen“. „Sie werden ihre Impfungen nur dann eintragen, wenn sie auch erfolgt sind und dies durch Vorlegen des Nachweises belegbar ist“, sagt Werner in unserem täglichen Videocast „19 – die Chefvisite“.

Der Mediziner hält es für den „pragmatischsten Weg“, dass auch Geimpfte mit einem elektronischen Zertifikat ihren gelben Impfpass „für Kontrollzwecke mit sich führen“. Angesichts des nahenden EU-Covid-Zertifikats zu Beginn der Urlaubszeit dringt Werner zudem auf mehr Tempo bei der Digitalisierung der Nachweise auch in Deutschland.

Wie die Digitalisierung von Intensivstationen die Telemedizin voranbringt

Die Digitalisierung von Intensivstationen wiederum ist das Ziel des Unternehmens Clinomic. Dazu habe das 2019 gegründete Unternehmen das Assistenzsystem Mona entwickelt, berichtet Geschäftsführer Lukas Martin im Videocast. Mona könne die bis zu 1000 einzelnen Daten, die pro Stunde über den Zustand des Patienten erhoben werden, für den Intensivmediziner so aufbereiten, dass bei der Behandlung „wieder rationale Entscheidungen fallen“.

Die Steuerung erfolge wie bei Alexa von Amazon per Sprache. Das System biete zudem den Einstieg in die Telemedizin. „So können wir die Expertise in die Fläche bringen“, sagt Martin. Experten aus großen Kliniken könnten damit zum Beispiel Kollegen in kleineren Krankenhäusern auf dem Land unterstützen.

