2G oder mehr Tests? Virologe Dittmer über neue Maßnahmen

Essen. Die Politik diskutiert, welche Maßnahmen gegen Corona jetzt nötig sind. Virologe Dittmer über sinnvolle und sinnlose Regeln und die Lage in NRW.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland und NRW steigt weiter massiv an. Eine Entwicklung, die viele Experten und Expertinnen für die kalte Jahreszeit vorausgesagt haben.

Aktuell diskutiert die Politik darüber, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Und: Welche Schritte jetzt nötig sind. Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen, spricht im aktuellen Interview über geeignete und ungeeignete Maßnahmen. Die Themen im Überblick:

Wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und vor allen Dingen in NRW aktuell zu bewerten?

Das Thema „kostenlose Bürgertests“ steht angesichts der steigenden Infektionszahlen im Raum. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach sich in der „Bild am Sonntag“ für kostenlose Corona-Tests aus - für Geimpfte und Genesene.

Was halten Sie aus virologischer Sicht von diesem Vorschlag?

Eine Möglichkeit wäre: Auch Geimpfte lassen sich demnächst testen, bevor sie beispielsweise in die Kneipe oder ins Restaurant gehen.

Ist solch eine Regelung notwendig?

In Köln gilt an Karneval 2G: Nur Genesene und Geimpfte dürfen an den öffentlichen Veranstaltungen und Partys rund um Karneval teilnehmen.

Halten Sie das in der aktuellen Situation für die richtige Entscheidung?

Abgesehen von den Feiern rund um Karneval, steht auch die Frage im Raum, ob in NRW die 2G-Regelung generell beim Besuch von Kneipen, Restaurants und anderen Innenveranstaltungen eingeführt werden sollte.

Brauchen wir in der aktuellen Situation flächendeckend eine 2G-Regelung?

In Bayern ist die FFP2-Maske in Innenräumen wieder Pflicht.

Macht es aktuell aus Ihrer Sicht einen entscheidenden Unterschied, ob man eine einfache OP-Maske trägt oder eine FFP2-Maske?

Das komplette Interview gibt es hier als Podcast: Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 12. November). Darin geht es diesmal unter anderem noch um folgende Themen:

2G am Arbeitsplatz: Wie sinnvoll ist das?

Wie hoch ist das Infektionsrisiko von Kindern und Jugendlichen?

Steigt der Anteil positiv getesteter Proben an?

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat bekanntgegeben, dass er im Kampf gegen Corona ein wirksames Medikament habe: Was wissen wir darüber?

